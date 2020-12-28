رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس مسجل طعن صاحب ورشة بمفك في السلام

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:24 م
حبس مسجل
حبس مسجل
داليا عبد الباسط
طباعة
أمرت نيابة السلام بحبس عاطل تعدى على صاحب ورشة سيارات بعدما طعنه بمفك في صدره لمعاتبته له على وقوفه أمام ورشته بالسلام، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ورد لقسم شرطة السلام أول إشارة من مستشفى الدمرداش، تفيد باستقباله "ع. ع"، 33 سنة، سمكري سيارات وصاحب ورشة بشارع الخمسين دائرة القسم، ومقيم بذات العنوان (مصابا بطعنة نافذة بالصدر من الجانب الأيسر).

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب "س. أ. ق"، 30 سنة، استورجي ومقيم بذات العنوان، والسابق اتهامه في القضية رقم 8262 لسنة 2016م السلام أول "مخدرات"، بسبب معاتبة المجني عليه للأخير لتوقفه صحبة أصدقائه أمام الورشة ملكه، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب، وتعدى المتهم على المجني عليه باستخدام أداة حادة "مفك" كان بحوزته، محدثًا إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطه، وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنه مصاب بجرح بالإصبع الأوسط لليد اليمنى، وآخر بالفخذ اليمنى.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الحادث على النحو المشار إليه، واتهم المجني عليه بإحداث إصابته المشار إليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصادر: القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

صن داونز يغلق باب المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«التأمين الصحي» تلغى الإجازات الاستثنائية للموظفين

الصور

image description

حملة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بدمياط

image description

ننشر أبرز قرارات المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة.. كثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

«التأمين الصحي» تلغى الإجازات الاستثنائية للموظفين

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

تردد قناة اكسترا نيوز الجديد 2021 Extra News

مسجد باريس يعلن انسحابه من مشروع تشكيل مجلس وطني للأئمة في فرنسا

تردد قناة دي إم سي dmc 2021

من هنا| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

«سرديات الإسكندرية» يستأنف أنشطته بقراءات قصصية.. اليوم

منشورات تكوين تطرح ديوان «جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته»

غدا.. فاطمة عكاشة بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

منصورة ونورهان.. مصريتان فى جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 2020