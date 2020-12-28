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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ضبط 83 صنف أدوية مهربة وغير مسموح بتداولها في حملة بالإسكندرية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:49 م
ضبط 83 صنف أدوية
ضبط 83 صنف أدوية
هبه عويضه
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نظم حى وسط الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة لمتابعة ظاهرة الأدوية المغشوشة، ومنتهية الصلاحية، والمهربة بمنطقة محرم بك، بمشاركة مباحث تموين وسط، إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية، إدارة تموين وسط، وجهاز حماية المستهلك، بتنظيم معاون رئيس حي وسط للخدمات، ومشاركة إدارة المتابعة بالحي.

وتم خلال الحملة التفتيش على إحدى الصيدليات بشارع قنال السويس تقاطع شارع ترعة المحمودية بجوار حي محرم باشا، وتم ضبط أدوية مستوردة ومهربة وغير مسجلة، وغير مسموح بتداولها داخل السوق المصري، وأدوية في ظروف تخزين غير جيدة ( عدد ٤ اصناف ) والعثور على أدوية خارج عبواتها الأصلية (١صنف)، ومستلزمات بدون فواتير (٢ صنف عبارة عن صنف دوائي و٢٣ علبة كمامات ) بإجمالي ١٢ صنف، وتم تحرير محضر جنحة صحية بقسم محرم بك، وتحريز هذه الاصناف وعمل محضر التحريز. اللازم.

كما تم عمل محاولة شرائية لصنف مستورد من إحدى الصيدليات بشارع منشا من قبل أحد المشاركين من جهاز حماية المستهلك، وتم البيع، وبناءً عليه تم الدخول الي الصيدلية والتفتيش وضبط وتحريز ٢٨ صنف دوائي منها أدوية مستوردة مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وغير مسموح بتداولها في السوق المصري، ٢٢ صنف، وأدوية في ظروف تخزين غير جيدة ٦ أصناف، بإجمالي ٢٨ صنف، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر جنحة صحية للصيدلية بقسم محرم بك، وتحريز المضبوطات بعدد اثنين كرتونة.

كما تبين خلال المحاولة الشرائية من الصيدلية السابق ذكرها قيام أحد الأشخاص بإحضار الدواء المستورد الذي تم بيعه، من داخل عربة (دايو لاونس) بالشارع بالجهة المقابلة للصيدلية؛ وتم فتح العربة بمعرفة الشخص المذكور، حيث تم ضبط ٣٣ صنف داخل شنطة سوداء، عبارة عن أدوية مستوردة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولها بالسوق المصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات.

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