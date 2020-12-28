الإعلامي محمد فودة يوجه رسالة للنجمة يسرا بعد إصابتها بكورونا: «قلبي معك»

وجه الكاتب والإعلامي محمد فودة، رسالة للنجمة يسرا، عقب إصابتها بكورونا، متمنيًا لها الشفاء، حيث كتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا : "من حق الفنانة الكبيرة يسرا علينا وبعيدًا عن كونها نجمة كبيرة فهى "إنسانة" تعيش الآن محنة الإصابة بفيروس كورونا اللعين وتواجه مرض غامض لا يفرق بين الناس، أن نرفع أكف الضراعة سائلين المولى عز وجل أن يمن عليها بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقمًا، وأن يمتعها بالصحة والعافية".وأضاف الاعلامى: "ولأننى من أشد المعجبين بفنها الراقى أقول لنجمتنا المحبوبة يسرا "قلبى معك" وإن شاء الله سوف تنتصرين على "كورونا" بحب الناس وبقوة إرادتك وقدرتك على تجاوز "المحنة" وسوف تعودين لجمهورك لتستمرين فى إمتاعنا بفنك الجميل".وأكد فودة أن يسرا من الشخصيات الاستثنائية على مستوى الحياة وأيضًا الفن، حيث تابع فى كلمته: "فمن يقترب من يسرا يتأكد وبما لا يدع مجالًا للشك أنها إنسانة بكل ما تحمله الكلمة من معنى حيث تشع حبًا وجمالًا ومشاعر نبيلة وصادقة تغمر بها كل المحيطين بها، كما تمثل أيضًا حالة خاصة جدًا من الأداء الراقى والنجومية التى منحتها قدرة فائقة على دخول القلوب بلا استئذان، فمنذ بداياتها الأولى وهى معروف عنها أنها فنانة "معجونة" بماء الموهبة والتميز والتألق لذا فإنها سوف تظل بالنسبة لجمهورها ومحبيها ومعجبيها "أيقونة" المشاعر النبيلة والأدوار شديدة التميز ومشوارها الطويل مع الفن الراقى خير دليل على ذلك".