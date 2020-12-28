الحكومة الأمريكية تطعن على قرار يحظر فرض قيود على «تيك توك»

استأنفت الحكومة الأمريكية اليوم، حكما أصدره في السابع من ديسمبر كانون الأول الجاري قاض أمريكي يمنع وزارة التجارة الأمريكية من فرض قيود على تطبيق «تيك توك» لتبادل مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين والتي كانت ستحظر فعليا استخدامه في الولايات المتحدة.وأصدر الأمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز في واشنطن بعد أن منع القاضي الأمريكي ويندي بيتلستون في ولاية بنسلفانيا في أكتوبر نفس القيود التي كان من المقرر أنتدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر.وقالت وزارة العدل إنها استأنفت قرار القاضي نيكولز أمام محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا.