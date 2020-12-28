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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جودة رئيسًا لشعبة الأقمشة وشكري ومصطفي نائبان وعوض سكرتيرًا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:45 م
الأقمشة
الأقمشة
دعاء أبو العزم
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اختارت الجمعية العمومية لشعبة تجار الأقمشة والمنسوجات بغرفة القاهرة التجارية مجلس إدارة الشعبة وذلك خلال جلسة الإجراءات التي عقدتها اليوم الاثنين، لتشكيل مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها.

جاء اختيار مجلس إدارة الشعبة بالتزكية وتم اختيار هيئة مكتب الشعبة بالتزكية، أيضًا، حيث جاء سمير عوض عبدالله جودة رئيسًا ورامي شكري وحمزة مصطفي نائبان أول وثان وفيكتور عوض عبدالله جودة سكرتيرًا عامًا للشعبة.

وأكد مجلس إدارة الشعبة عقب التشكيل أهمية هذا القطاع وما قد يضيفة لمصر من قيمة مضافة محليًا وعالميًا، خاصة أن الشعبة ستسعي إلى وضع استراتيجية عمل لرفعها إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي تتضمن أهداف تنشيط هذا القطاع على المستوى المحلي، فضلًا السعي إلى إيجاد سبل جديدة لفتح أسواق تصديرية جديدة تفيد الصناعة المصرية، خاصة أن صناعتنا تتميز بها بلدنا علي مر العصور.

قالوا إنه سيتم بلورة كافة الأفكار والرؤى لمجلس ادارة الشعبة فيما يتهلق بمتطلبات السوق المحلي وفيما يتعلق بالتصدير ومناقشتها ثم الخروج بورقة عمل تتضمن استراتيجية الشعبة علي المدي القريب والبعيد ورفعها رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال الايام القادمة.

جاء ذلك في الوقت الذي أبدى أعضاء الشعبة ارتياحهم لتشكيل مجلس إدارة هذه الشعبة، لتكون المتحدث الرسمي عن هذا القطاع الحيوي الذي يحتاج الاهتمام به فعليًا؛ لأنه يمثل أحدى الصناعات المصرية العريقة وفي ظل الدعم الكبير من المهندس ابراهيم العربي لكافة الشعب التجارية لاحياء الصناعات المصرية في الانشطة المختلفة مشددين علي ضرورة الاستفادة من مساندته والسعي للنهوض بهذا القطاع المهم.

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