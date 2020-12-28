ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

بلغت حركة تداول السفن بميناء دمياط، اليوم الإثنين، 29 سفينة، َبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12545 طنًا تشمل: 3750 طن يوريا و1495 طن جبس و2800 طن زيت طعام و4500 طن فوسفات.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41968 طنًا تشمل: 4853 طن ذرة و9075 طن قمح و4000 طن سكر و8600 طن خردة و100 طن فول صويا و5046 طن فول و943 طن خشب زان و1900 طن زيت طعام و1800 طن كلوريد إيثيلين و3500 طن جيلاتين و2151 طن حديد.بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 666 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (طماطم وخس وفاصوليا وبطاطس وزيتون وبازلاء) وحاصلات زراعية (بصل وينسون وسمسم وفلفل وفول سودانى وريحان وليمون) وفواكه (بلح وبرتقال وفراولة ورمان ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وفرنسا وهولندا وسلوفينيا وألمانيا وسلوفينيا واليونان وسيريلانكا ومالطا وبلجيكا وإنجلترا وإيطاليا وسنغافورة.بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 688 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3038 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 182873 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 56373 طنًا.كما غادر عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن قام بتفريغ عدد 39 حاوية مكافئة قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3722 شاحنة.