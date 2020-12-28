كيف يسهم تدريب الموظفين في دعم التحول الرقمي؟

مبادرة المسؤول الحكومي

تدريب موظفي العاصمة الإدارية

خبير: الدولة تسعى لإنجاح التحول الرقمي

مع تأكيد القيادة السياسية على أهمية التحول الرقمي وتطبيقه في شتى الجهات والهيئات والوزارات، وضعت خطتها أيضًا لتدريب العاملين في الدولة لمواكبة هذا التحول الرقمي وهذه التنمية المستدامة التي تسعى لها، سواء الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة أو الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.جاءت مبادرة "المسئول الحكومي المحترف" التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية، من أجل تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن، حيث تستهدف الأكاديمية الوطنية تدريب 11 ألف موظف في جميع المحافظات.اتجهت الدولة لتطوير قدرات العاملين ورفع مهاراتهم، بشكل يسهم في النهوض بالعمل الحكومي ويحقق قدرًا أكبر من الشفافية والحوكمة، الأمر الذي يسهم، أيضًا، في نهاية الأمر في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، لذا جاء الهدف من تدريب وتنمية وبناء قدرات الموظفين المنتقلين الى العاصمة الادارية الجديدة.ويتم التدريب من خلال عدة برامج تم إعدادها لتنمية وبناء القدرات الرقمية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، في تعزيز الأداء الحكومي، ودعم آليات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، والتأثير في رحلة المواطن داخل المؤسسات الحكومية، والتأسيس لاعتبارات السمات والقدرات.قال المستشار صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية بشكل تدريجي في مارس المقبل وبشكل نهائي تبدأ العام المالي في عملها بالكامل هناك، والعاصمة الإدارية هى عاصمة ذكية بمعنى أنه لن يتم تبادل ورقة على الإطلاق مثلما كنا نرى داخل الهيئات الحكومية، بل سيتم عن طريق التكنولوجيا الأونلاين لذلك كان هناك ضرورة لتدريب الموظفين المنتقلين للعمل داخل العاصمة على التطور التكنولوجي والعمل بدون أوراق.وأوضح الجندي، لـ"الدستور"، أن التدريب أساسه آليات العمل التكنولوجي ويدرب الموظف تدريب جاد وليس مجرد الحصول على شهادة والسلام، لأنه عمله سيكون من خلال جهاز الكمبيوتر، وستكون كل الوزارات مرتبطة ببعضها أونلاين، حيث ينتهي نظام حامل البوسطة ومتجه من وزارة إلى وزارة، والمواطن الذي يرغب في طلب أو خدمة معينة يرسلها أونلاين للجهة المستهدفة ثم يتم فحصه والرد عليه أونلاين كذلك.وتابع أنه سيتم تدريب الموظفين المتواجدين في مقرات الوزارات القديمة والجهات الحكومية المختلفة لان تعاملاتهم ستتم مع الموظفين المتواجدين بالعاصمة عن طريق الانترنت الأونلاين كذلك، فلا يجب أن يكون هناك جزء مدرب على التعامل مع التكنولوجيا واخر لا يفقه شيء عنها.أضاف أنه سيتم تدريب كل الموظفين الحكوميين في كافة المجالات على مراحل بحيث يواكبوا في عملهم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتطبيقه.أوضح الجندي أن مصر لديها تضخم في اعداد الموظفين حيث لديها أكبر عدد من الموظفين العاملين بالحكومة على مستوى العالم ويبلغ عددهم 6.7 مليون موظف، في حين أن العدد الفعلي الذي نحتاجه هو مليون ونصف فقط، رغم أن هناك مهن كثيرة في الحكومة لديها عجز وهناك تخمة في الموظفين على المكاتب، مضيفًا أن التحول الرقمي سيساهم في الارتقاء بمستوى العاملين لمواكبة عصر التكنولوجيا.وقال الدكتور عادل عبدالمنعم، خبير أمن المعلومات، إن الإرادة السياسية واتجاه الدولة الحالي أن تعمل كافة الجهات والهيئات والوزارات لتحقيق التحول الرقمي ولضمان نجاحه، بحيث يسهم في حل عديد من المشكلات، لذا يتم توفير كافة السبل من أجل ونجاحه سواء بتدريب العاملين في الدولة لمواكبة التطور التكنولوجي والتعامل معه، وتدريبهم على التطور الذي تسعى الدولة لتحقيقه ومواكبة العالم فيه.وأوضح عبد المنعم، لـ"الدستور"، أنه في هذه الحالة ستكون هناك الرغبة والإرادة السياسية لإنجاح مشروع التحول الرقمي ستكون دافع لدعم كافة أدوات التمكين والاستثمار سواء في العنصر البشري بتدريب الموظفين والعاملين على مستوى الدولة أو في العنصر التكنولوجي والاتصالات.