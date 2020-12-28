رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

26 ألف وفاة بكورونا في روسيا خلال نوفمبر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:41 م
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
طباعة
أعلنت موسكو الإثنين عن تسجيل أكثر من 186 ألف وفاة جراء فيروس «كوفيد-19» منذ بداية العام، حسب إحصاءات رسمية تلقي الضوء على حصيلة أكثر فداحة وتجعل روسيا من البلدان الأكثر تضررًا في العالم.

وأفاد مكتب الإحصاء "روستات" بتسجيل زيادة في الوفيات بين يناير ونوفمبر 2020 تبلغ 229،700 وفاة، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وقالت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا إنّ "أكثر من 81 بالمائة من زيادة الوفيات خلال هذه الفترة ناجمة عن كوفيد-19"، ما يعني أن 186057 روسيًا ماتوا جراء الفيروس الفتاك.

وذكرت السلطات أنّه تم تسجيل ما يناهز 26 ألف وفاة مرتبطة بوباء «كوفيد-19» في نوفمبر.

سجل مسئولو الصحة الروس أكثر من 3 ملايين إصابة منذ بداية الوباء، ما يجعل من روسيا رابعة الدول الأكثر تسجيلًا للإصابات على مستوى العالم.

لكنهم أبلغوا فقط عن إجمالي 55265 حالة وفاة، وهو معدل وفيات أقل بكثير من البلدان الأخرى المتضررة بشدة.

وتعرضت روسيا لانتقادات لإدراجها فقط وفيات «كوفيد-19» استنادًا إلى تقرير لتشريح الجثة يشير إلى أن «كوفيد-19» السبب الرئيسي للوفاة.

تشير أرقام روستات إلى أن إجمالي الوفيات في روسيا يمكن أن يكون في الواقع ثالث أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة (333,140) والبرازيل (191,139)، وفقًا لإحصاءات وكالة فرانس برس.

وجاء الإعلان عن الأرقام الجديدة في حين تستبعد السلطات إعادة فرض الإغلاق على مستوى البلاد على الرغم من موجة تفش ثانية تشهدها.

وتسعى السلطات إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر من خلال تجنب الإغلاق وتطعيم الناس بشكل جماعي بلقاح "سبوتنيك-في" المحلي الصنع.

وفيما لم تحدد روسيا عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات حتى الآن، أعلن الإثنين مطور اللقاح، مركز أبحاث غاماليا الذي تديره الدولة، أنه تم توزيع نحو 700 ألف جرعة حتى الآن للاستخدام المحلي.

ولكن وفقًا للاستطلاعات الأخيرة التي أجرتها وكالة استطلاعات ليفادا، فإن 38 بالمائة فقط من الروس يعتزمون تلقي اللقاح.

موضوعات متعلقة

البنك المركزي يمد إلغاء رسوم السحب من «ATM»

جامعة دمنهور عن فصل طالب بسبب مداخلة تليفزيونية: يستحق عقوبة أشد

طبيب: الأطفال «قنابل كورونا موقوتة»

التحريات في «سحل فتاة النزهة»: المتهمة كانت تقود بسرعة جنونية

الصور

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

image description

16 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف السواحل بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تكثيف أعمال التسهيل على المواطنين في تقديم طلبات التصالح

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

صن داونز يغلق باب المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

البنك المركزي يمد إلغاء رسوم السحب من «ATM»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

من هنا| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020

حفلات لنجوم الموسيقى والغناء في سهرة رأس السنة تنقل بالبث التدفقي

الصين تفجر جسر عبور للسيارات فوق نهر شيانغجيانغ (فيديو)

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

فى اليوم الـ7 للقومى للمسرح المصرى.. «لعبة هوجو» بمركز الجيزة الثقافى

انتهاء مهرجان «ما بعد كورونا» بمشاركة 2800 فنان تشكيلى

«دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع» محاضرة بثقافة الأقصر

مناقشة «عين الهدهد» لـ منتصر أمين بالمركز الدولي للكتاب