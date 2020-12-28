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محافظات

وكيل «صحة الغربية» يتفقد الوحدات الصحية الريفية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:42 م
صحة الغربية
صحة الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تفقد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بعض الوحدات الصحية للوقوف على مدى جاهزيتها وتوافر الأدوية والفرق الطبية، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أنه يسعى لتوفير كافة احتياجات المواطنين من أطباء ومعدات لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مشيرا إلى أن الوحدات الصحية الريفية تعد من أهم المؤسسات العلاجية، كونها تخدم ملايين من أهالي القرى والنجوع.

كما وجه بضرورة الاهتمام بتدريب الفرق الطبية للرعاية الأساسية كخط دفاع في التعامل مع المواطنين، فذلك بدوره يقلل الضغط على المستشفيات العامة، لافتة إلى أن الاهتمام الأول بالقوة البشرية ثم تدريبها وتوفير الأدوية وتوفير المستلزمات الطبية بصورة دورية تضمن تيسير تقديم الخدمة ورضا المواطنين.

وخلال الجولة قام بالمرور على قافلة طبية بقرية أبوجمالة نظمتها جمعية الهلال الأحمر لخدمة أهالي القرية والكشف المبكر عن فيروس كورنا المستجد، وذلك في حضور المحاسب أماني النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

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