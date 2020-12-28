مختل عقليًا يتعدى على المواطنين بسكين في شبين القناطر (فيديو)

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، القبض على مختل عقليا؛ تسبب في إصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة بشبين القناطر، حيث تعدى عليهم بالسكين خلال حالة هياج أثناء تواجدهم في محل كشرى بميدان المحطة، وتمت السيطرة عليه وضبطه.وتداول عدد من رواد الفيس بوك فيديو لمختل عقلي قام بتهديد الناس بسكين، والتعدي على عدد منهم بأحد الشوارع في مركز شبين القناطر بالقليوبية.وقال شهود العيان، إن المتهم مختل عقليًا، وقام بمهاجمة المارة في الشوارع بمنطقة المحطة بشبين القناطر حاملًا السكين، وقام بالتعدي عليهم خلال حالة هياج وإصابتهم بجروح متفرقة في الجسم من بينهم رجل وزوجته، وجارٍ علاجهم في المستشفى، وتم ضبط المتهم بعد السيطرة عليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة للفصل في الأمر.