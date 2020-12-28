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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

60 معملًا و363 مستشفى.. كيف استعدادت الحكومة لمواجهة كورونا (انفوجراف)

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:29 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
سمر محمدين
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على مدار الأيام القليلة الماضية قفزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، إذ تجاوزت حالات الإصابة التي يتم تسجيلها بوزارة الصحة الـ 1000 حالة، وعليه اتخذت الحكومة قرارات جديدة كإجراءً وقائيًا فيما رفعت وزارة الصحة والسكان استعدادتها لمواجهة الجائحة.

ترصد "الدستور" استعدادت المعامل المركزية والمستشفيات في مصر في بالأرقام لمواجهة الموجة الثانية بيانات وزارة الصحة.

وصل عدد المعامل المركزية إلى ٦٠ معملًا متخصصًا على مستوى محافظات الجمهورية تحت الإشراف الفني والمتابعة العلمية للمعامل المركزية، كما تم تجهيز المعامل وتوفير الأجهزة والكواشف بالمحافظات، فيما تم تجهيز ٢٧ معملًا في أنحاء الجمهورية لإجراء تحاليل السفر إلى الخارج، طبقًا للاشتراطات الدول الأخرى.

أما عن المستشفيات فقد حددت "الصحة" 363 مستشفى بجميع المحافظات للعزل والفرز، بعدما كانت 338، لتضم المستشفيات بعد زيادة عددها 34275 سريرا بالقسم الداخلي، و2383 سرير عناية مركزة، ومع تطور الجائحة أضافت مستشفيات أخرى ليرتفع عدد المستشفيات إلى 363.

وعن المستشفيات الجامعية فبلغت عدد الأسرة نحو 37 ألف سرير، منهم 6 آلاف سرير كمرحلة أولى لمصابي كورونا، فيما تم تجهيز حوالي 7 مستشفيات للعزل داخل محافظة القاهرة بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي.

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