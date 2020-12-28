المقاومة الإلكترونية فريضة.. شباب: دعم الدولة على «السوشيال ميديا» واجب وطنى

بينما تخوض الدولة المصرية معركة حقيقية لتحقيق التنمية والاستقرار والأمان لكل المصريين، تواجه إعلامًا معاديًا يسعى لتشويه أى إنجاز، ويطلق الشائعات حول المشروعات القومية الجارى تنفيذها، ما فرض على كل أبناء الشعب ما يمكن وصفه بـ«معركة الوعى» اللازم خوضها لتصحيح المفاهيم وتوضيح الحقائق.ومن أجل ذلك، بادر شباب وباحثون وطنيون للدخول بكل قوة فى هذه المعركة، من خلال إطلاق صفحات وبرامج على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، لتفنيد كل الأكاذيب والشائعات التى تبثها الأبواق الإعلامية المعادية، وشرح طبيعة الإنجازات التى تتم على الأرض، والجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق حياة كريمة لكل المواطنين.خلال السطور التالية، يتحدث عدد من أصحاب هذه الصفحات والبرامج، لـ«الدستور»، حول رؤيتهم لمعركة الوعى من الأساس، والدور الذى يؤديه كل منهم لتوضيح الحقائق وكشف زيف التقارير الإعلامية المشبوهة حول الأوضاع فى مصر.«أون لايف» و«لمبة»لؤى الخطيب: نقدم «توك شو» على مواقع التواصل.. ونلتزم بمعايير العمل الإعلامى«إنشاء منظومة إعلامية قوية جدًا على السوشيال ميديا، لمواجهة الحرب الضروس التى تُشن ضد الدولة المصرية».. هدف رئيسى وضعه لؤى الخطيب أمام عينيه منذ فترة طويلة، وبدأ فى تحويله على أرض الواقع، من خلال مسئوليته مع آخرين عن صفحة «أون لايف»، وتقديمه برنامج «لمبة» على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».وحرص «الخطيب» فى تعامله مع «السوشيال ميديا» على الالتزام بنفس المعايير الإعلامية التى تحكم العمل فى الصحافة والتليفزيون، سواء فى برنامجه «لمبة»، أو على صفحة «أون لايف»، فهناك دائمًا «معايير لنقل الخبر وتناوله، مع عدم السماح لنفسه بمخالفة تلك المعايير»، وفق ما قاله لـ«الدستور». وأوضح أن صفحة «أون لايف» استطاعت خلال قرابة عام تقديم مفهوم مختلف لـ«الإعلام الداعم للدولة» دون مخالفة المعايير المهنية مثل الصدق والموضوعية، لكنها «ليست محايدة أبدًا، فلا يمكن أن نكون محايدين بين الوطن وجماعة إرهابية».وأضاف: «لدىّ فريق عظيم ساعد على إنجاح الخلطة القائمة عليها الصفحة، والتى تتضمن تقديم أنواع الإعلام المعتادة للغاية على السوشيال ميديا، فهناك الخبر المُجرد والتحليل، وما يشبه الكاريكاتير المكتوب فى فقرة (مفارقات وعجائب إعلامهم)، دون ابتذال أو خروج عن التناول المتوازن».ولم يكتفِ «الخطيب» بصفحة «أون لايف»، ويُقدم أيضًا «لمبة»، وهو برنامج قصير يناسب أجواء «السوشيال ميديا»، ويشبه «الكبسولة التى تتناول الأحداث البارزة بقيم مضافة، من خلال المعلومة والتحليل والشرح والتوضيح»، وقدم من خلاله نحو ١٠٠ حلقة حتى الآن، نجحت فى اجتذاب شرائح كبيرة من الجمهور المهتم بمثل هذا المحتوى.كما يقدم برنامجًا ثانيًا باسم «لايف»، على صفحة «أون لايف»، ويسعى لجعله شبيهًا بـ«التوك شو» التليفزيونى، لكن على «السوشيال ميديا»، التى يعتقد أنها تُكمل دور التليفزيون، لذلك كان حريصًا على إعداد وتأهيل نفسه وتقوية قدراته فى تقديم البرامج. وتابع: «أكثر ما يسعدنى هو أننا بدأنا ندرك بالفعل تفاصيل وتشابكات اللعبة النفسية المُتقنة التى تُنسج حول كل من يتفوه ولو ببضع كلمات لدعم هذا البلد»، مشيرًا إلى أن فهم تلك «اللعبة الملعونة» هو أول خطوة لإفسادها، بل وللهجوم العنيف على العدو المجرم الذى يمارسها.وشدد على أنه يدعم بكل قوة أن نكون جميعًا جنودًا ندافع عن ثروتنا وكنزنا وأغلى ما لدينا، وهو بلدنا مصر، مضيفًا: «دعم الدولة على مواقع التواصل الاجتماعى بلا مواربة أو خوف أو تردد واجب وطنى، خاصة أن الطرف الآخر يهاجم بمنتهى البجاحة والسفاهة والسفالة الدولة المصرية التى يتهمنا بـ(التطبيل) حينما ندعمها». وواصل «هناك فرق واضح تمامًا بيننا وبينهم، فإعلامهم ولجانهم و(اللى مش إخوان بس بيحترموهم) يهاجمون الدولة مقابل حفنة من دولارات وإقامة فى بلاد فرّوا إليها لممارسة الخيانة، بينما المصريون يدافعون بمنتهى القوة عن وطنٍ لا يملكون غيره، ولا ينتظرون عوائد إلّا تقدم هذا البلد وتماسكه».«الوعى نور»محمد نور: استلهمت الفكرة من مقولة الرئيس «لن أحارب وحدى فى معركة البقاء»قرر محمد نور تقديم برنامجه «الوعى نور» عبر وسائل التواصل الاجتماعى، بعدما رأى أن وطنه يتعرض لمحاولات تخريب وتدمير وفوضى وبث شائعات من الخارج، إضافة إلى محاولات إحداث «فتن» فى الداخل.وقال «نور»: «رأيت مسئولى الدولة وهم يعملون على النهوض بالوطن وسط الكثير من التحديات، وسمعت كلمة الرئيس السيسى التى أكد فيها أنه لن يستطيع إكمال المعركة وحده، ولا بد من مشاركة جميع المصريين، لأنها معركة بقاء وتحدٍ ووجود، ومن هنا جاءتنى فكرة تصوير برنامج لنشر التوعية وتعريف الناس بالأخطار والتحديات، إلى جانب استعراض إنجازات الدولة».وأشار إلى استفادته فى تقديم البرنامج مما درسه من علوم استراتيجية وأمن قومى وإدارة أزمات وتفاوض، داخل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، عبر نقل هذا العلم بشكل أوسع، ووضعه فى إطار تحليل الأحداث الحالية.وكشف عن أنه بدأ البرنامج عبر كاميرا هاتفه المحمول فى منزله، وكان ينشر حلقاته على «فيسبوك» و«يوتيوب» بعد إجراء «مونتاج» بسيط لها، وذلك دون صرف أى مليم على إعلانات ترويجية لنشر هذا المحتوى.وعلى الرغم من هذه الإمكانيات الضعيفة، لاحظ «نور» أن أعداد مشاهدى فيديوهات برنامجه زادت بدرجة كبيرة، بعد فترة قصيرة من انطلاقه، حتى تخطت مشاهدات أحد هذه الفيديوهات حاجز المليون مشاهدة، كما زاد عدد المشتركين فى قناته على «يوتيوب» إلى ٣٥ ألفًا خلال فترة زمنية قصيرة، ولديه متابعون من كل دول العالم حتى من القطب الشمالى. وأشار إلى أن فيديوهات «الوعى نور» ركزت على التحليل السياسى والاستراتيجى لما يحدث فى المنطقة، وتناولت قصص وبطولات المخابرات العامة المصرية والقوات المسلحة عبر التاريخ، كاشفًا عن أن إحدى شركات الإنتاج المصرية الوطنية تواصلت معه للتنسيق حول تقديم نفس المحتوى لكن فى استديوهات مجهزة بفريق عمل كامل من تصوير ومونتاج وإخراج على مستوى عالٍ من الكفاءة.وشدد على أن هدفه هو وصول البرنامج لكل المصريين وشعوب الوطن العربى، وأن تخصص له المساحة الكافية لعرضه على القنوات التليفزيونية والراديو أيضًا، خاصة أن مدته لا تزيد على ربع الساعة، مُعتبرًا هذا أقل ما يُقدمه لوطنه.ورأى أن الوعى هو سلاح الشعوب حاليًا، بعد أن تغيرت قواعد اللعبة وتبدلت أسلحة المعركة بين الخير والشر، من المعارك العسكرية إلى صراع العقول والحروب النفسية، مستدلًا بأن الفتن وعدم الوعى هما من أشعلا الحروب الأهلية فى سوريا والعراق واليمن وليبيا ولبنان والسودان.وأضاف: «كان من الضرورى نقل هذا الوعى للناس عبر منصات التواصل الاجتماعى، ومخاطبة الشباب باعتباره وقود هذه الأمة، فالوعى أنقذ مصر من محاولات متكررة لإشعال نار الفتنة بين أبنائها».واختتم بأن الوعى ليس مقتصرًا على السياسة فقط وإنما فى كل الأمور، لذلك «علينا أن ندرك أننا شعب واحد، ونعرف حجم التحدى المدبر لنا من أهل الشر، وأبعاد المؤامرة التى يريد أصحابها تنفيذها ضد مصر».«المواطن سعيد»أحمد سعيد: فندنا أكذوبة «خسارة حرب أكتوبر».. وواجهنا دعوات «المقاول الأجير» للتظاهرساهم برنامج «المواطن سعيد» الذى يُقدم عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة فى توعية المصريين بالإنجازات التى تحققها أجهزة الدولة المختلفة، وكشف مؤامرات أعداء الوطن وأهل الشر، وحقق ملايين المشاهدات على الرغم من ابتعاده تمامًا عن المحتوى الترفيهى.وقال أحمد سعيد، مقدم «المواطن سعيد»، إن فريق إعداد البرنامج، برئاسة سالى حسن، قرر التفرغ لتقديم محتوى توعوى يتصدى لمحاولات تشويه عقول الأجيال الجديدة من المصريين، الذين لا يتابعون الأحداث المحلية والعالمية على وسائل الإعلام التقليدية.وأضاف: «فريق إعداد البرنامج كان يشعر بالقلق فى بداية التجربة، من احتمالية ألا يتجاوب المواطنون مع الفكرة، لكن المفاجأة كانت فى تحقيق حلقة (ضربة جوية مستحيلة)، التى ناقشت أزمة سد النهضة، ١٠ ملايين مشاهدة، وبعدها حققت حلقة (سرقة الجيش الأمريكى) ٦ ملايين مشاهدة، وحلقة (عساكر مصر) ٣ ملايين مشاهدة، وهو ما يعنى أن هناك من يبحث عن المحتوى الجيد البعيد عن الترفيه، الأمر الذى دفعنا للاستمرار على نفس النهج».وواصل: «المشاهدون طالبونا بتقديم حلقة يوميًا، إضافة إلى ترجمة حلقة (مش عايزينك)، التى رصدنا من خلالها الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية، وحلقة (إرهاب نبى الرحمة) التى واجهنا فيها عمليات الذبح والقتل باسم الدفاع عن الرسول الكريم، لتصل للمواطن الغربى وغيره من المهتمين بالشأن المصرى والعربى».وقال «سعيد» إنه حرص من خلال برنامجه على التصدى لمحاولات تضليل المواطنين على قنوات أهل الشر والإعلام الإسرائيلى، الذين روجوا معًا لشائعة هزيمة مصر فى حرب أكتوبر، مستشهدين بموقعة «الثغرة»، وهو ما فندناه فى «المواطن سعيد»، من خلال الإشارة إلى ما حدث فى موقعة «دونكيرك» التى فقد فيها الجيش البريطانى كثيرًا من جنوده أمام الألمان، إلا أن النصر كان حليفه فى نهاية الحرب.وأضاف: «البرنامج لعب دورًا مهمًا أيضًا فى مواجهة دعوات التظاهر الأخيرة، التى دعا لها المقاول الأجير الهارب محمد على، واستندت لشائعات تدهور الاقتصاد المصرى، فرد البرنامج بحلقة (مش عايزينك)، وهو نفس الهاشتاج الذى استخدمه أهل الشر».وأوضح أنه خلال هذه الحلقة قارن بين الاقتصاد المصرى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، واقتصاد المملكة البريطانية فى عهد مارجريت تاتشر، التى انتهجت نفس خطوات الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها مصر، إلا أن الفارق كان بين مدة انتظار المواطن البريطانى لمردود الإصلاح، التى استمرت ١١ عامًا، فى حين بدأ مردود الإصلاح الاقتصادى المصرى فى الظهور خلال ٦ سنوات فقط من بداية حكم الرئيس السيسى.وإلى جانب تفنيد أكذوبة «خسارة حرب أكتوبر» ومواجهة دعوات التظاهر والتحريض، كان لـ«المواطن سعيد» دور فى الرد على بعض وسائل الإعلام المعادية للدولة المصرية التى استغلت ملف سد النهضة الإثيوبى للترويج لفكرة تقصير الحكومة فى مواجهة هذه الأزمة.ووفقًا لـ«سعيد»، استعرض البرنامج أزمات المياه الدولية، ومن بينها الأزمة بين الصين والهند على نهر «براهمابوترا»، وبين تركيا وإيران والعراق وسوريا على نهرى «دجلة» و«الفرات»، وشرح كيف تصدت مصر لمحاولة حرمانها والسودان من مياه نهر النيل بالدبلوماسية و«تدويل» القضية، استنادًا إلى قوة جيشها، فى الوقت الذى سلمت فيه الهند صاحبة القوة النووية بالأمر الواقع، وعجز العراق وسوريا عن التصدى لتركيا وإيران بسبب سقوط جيشيهما بعد الغزو الأمريكى للعراق و«الربيع العربى».كما كان للقضايا الشائكة نصيب من محتوى حلقات البرنامج، ومن بينها حلقة «إرهاب نبى الرحمة»، التى تصدت لمحاولة استغلال الرسول الكريم فى الترويج للعمليات الإرهابية فى الدول الأوروبية، وقدمت رصدًا شاملًا لحياة وأعداد المسلمين فى أوروبا، وبينت أن هناك ٢٦ مليون مسلم يعانون من أى عمل إرهابى يلصقه أصحابه بالإسلام وهو برىء منهم ومن جرائمهم.ووجه «سعيد» رسالة إلى رجال الأعمال الوطنيين، قائلًا: «برنامجى يحقق نسب مشاهدة أعلى من برامج كبيرة ومهمة تذاع على الفضائيات، ما يعنى أن الاستثمار فيه سيعود على الممول بفائض من الأرباح، إلى جانب تحقيق الهدف الأساسى منه وهو نشر الوعى والتصدى لمحاولات تشويه عقول الأجيال الحالية والقادمة».