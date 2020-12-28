ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر لـ98631

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الاثنين، تسجيل تسع حالات وفاة و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس (كورونا) الدكتور جمال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي "بعد الاعلان عن هذه النتائج ارتفع عدد الاصابات في البلاد الى 98631 إصابة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة الى 2737 حالة".واوضح أن "الإصابات الجديدة المسجلة اليوم تم رصدها في 29 ولاية منها 13 ولاية سجلت أكثر من 10 إصابات فيما لم يتم تسجيل أي إصابة في 19 ولاية".ولفت إلى "تسجيل 352 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 66214 حالة مع تواجد 46 مريضا في غرف العناية الطبية المركزة".