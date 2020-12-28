رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كورونا يؤثر سلبًا على معنويات السوق العالمية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:04 م
كورونا
كورونا
راندا التوني
طباعة
كشفت تقارير دولية عن تراجع معنويات السوق خلال أسبوع التداول القصير، حيث أثرت سلالة الفيروس الجديد وتجدد عمليات الإغلاق المشدد بالسلب على إقبال المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطرة، بينما حدثت بعض التطورات الإيجابية، حيث تم التوصل أخيرًا إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما أقر الكونجرس حزم للتحفيز المالي.

فيما ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع، متأثرة بالمخاوف المتزايدة نتيجة انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا وارتفاع أعداد الحالات المصابة وما يترتب على ذلك من عمليات الإغلاق وفرض قيود على حركة السفر. بالإضافة إلى ذلك، أثرت حالة عدم اليقين الناتجة عن مطالبة ترامب بإجراء تغييرات على حزم التحفيز المالي الخاصة بمواجهة تداعيات الوباء والبالغة 900 مليار دولار بشكل سلبي على المعنويات.

وتعكس الأسعار الحالية للسوق احتمالات بنسبة 2.3% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة، وذلك خلال اجتماعه المقبل في يناير والذي سيكون الأول لعام 2021.

وسجل مؤشر الدولار ارتفاعًا بقياس أسبوعي، مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن. وتراجع اليورو أمام الدولار. وفي أثناء ذلك، سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا بقياس أسبوعي على خلفية التوصل الى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما تم مؤخرًا قبل أسبوع واحد من الموعد النهائي المعلن. ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع وسط عزوف المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر. انخفض مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بشكل طفيف بنسبة 0.11%، ليعكس اتجاهه الصاعد الذي استمر لمدة سبعة أسابيع متتالية.

وتباين أداء الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع مع دخول موسم الأعياد، وتزايد مخاوف المستثمرين بسبب الوباء وحالة عدم اليقين المحيطة بحزمة التحفيز المالي الأمريكية. خسر مؤشر ستاندرد أند بورز S&P 500 نحو 0.17%، في حين ارتفع مؤشرا داو جونز الصناعي وناسداك المركب بنسبة 0.07% و0.38% على التوالي. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق إلى 21.53 نقطة، وهو معدل يقل عن متوسطه لعام 2020 والبالغ 28.68 نقطة. من الجدير بالذكر أن هذا الأسبوع شهد إدراج أسهم شركة Tesla ضمن مؤشر ستاندرد أند بورز S&P 500، وهبط السهم بنسبة 12.5% يوم الإثنين الماضي، لكنه تعافى جزئيًا وأنهى تداولات الأسبوع منخفضًا بنسبة 5%.

أما بالنسبة للأسهم الأوروبية، فلم يتغير مؤشر Stoxx 600 تقريبًا، حيث تزامنت الخسائر الناجمة عن الوباء وإجراءات الإغلاق ببعض الدول مع تحقيق بعض المكاسب نتيجة توقيع اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أدى عزوف المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر إلى انخفاض أسهم الأسواق الناشئة بعد مكاسب أسبوعية استمرت لسبعة أسابيع متتالية، وتراجع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة (MSCI EM ) بنسبة 1.04%.

وتراجعت أسعار البترول بنسبة 1.86% على خلفية ضعف توقعات الطلب على النفط، حيث فاق التأثير السلبي (الناتج عن ظهور سلالة جديدة للفيروس أشد خطورة وما تبعه من تشديد لإجراءات الإغلاق) التأثير الإيجابي لطرح اللقاح والانخفاض الأكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية. علاوة على ذلك، أدت التصريحات التي أدلى بها وزير البترول الروسي الى انخفاض الأسعار، حيث قال إن روسيا تنوي دعم إقرار زيادة تدريجية أخرى في معدل الإنتاج المصرح به من قبل منظمة أوبك + وذلك خلال اجتماعها المقبل في يناير.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة.. كثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

مصادر: القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

الصور

image description

حملة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بدمياط

image description

ننشر أبرز قرارات المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة.. كثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

«التأمين الصحي» تلغى الإجازات الاستثنائية للموظفين

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

تردد قناة اكسترا نيوز الجديد 2021 Extra News

مسجد باريس يعلن انسحابه من مشروع تشكيل مجلس وطني للأئمة في فرنسا

تردد قناة دي إم سي dmc 2021

من هنا| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

«سرديات الإسكندرية» يستأنف أنشطته بقراءات قصصية.. اليوم

منشورات تكوين تطرح ديوان «جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته»

غدا.. فاطمة عكاشة بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

منصورة ونورهان.. مصريتان فى جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 2020