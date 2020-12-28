932 إصابة و26 وفاة بكورونا في بنجلاديش

سجلت بنجلاديش اليوم الإثنين 932 حالة إصابة و26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.وقالت وزارة الصحة البنجلاديشية في بيان لها إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 510080 إصابة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 7479 حالة.وأشارت إلى أن مجموع حالات التعافي من المرض في بنجلاديش بلغ 453318 حالة لتبلغ نسبة التعافي 9ر88 في المئة من مجموع الإصابات.