648 إصابة و17 وفاة بكورونا في ميانمار

سجلت ميانمار اليوم 648 حالة إصابة و17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.وقالت وزارة الصحة المايانمارية في بيان لها، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 122534 حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات 2618 حالة.وأشارت الوزارة إلى أن مجموع حالات التعافي من المرض في ميانمار بلغ 104351 حالة؛ لتبلغ نسبة التعافي 2ر85 في المئة من مجموع الإصابات.