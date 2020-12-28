الفلوس، تنقل تصنيفك توماتيكى توماتيكى، تحولك من الأسيوطى اللى بـ ينافس على عدم الهبوط، لـ بيراميدز اللى بـ ينافس على تحقيق الألقاب.

التحول دا بـ يحصل وإنت سايب إيديك، من غير ما تعمل حاجة، لـ إنه بـ يساعدك، تتعاقد مع أعلى كواليتى «ممكن» من اللاعيبة والإدارة الفنية والكوادر، ومش بس تتعاقد معاهم، التعاقد مش كل حاجة، لأ، كمان توفر لهم المناخ، اللى يساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم، زى مثلًا طريقة دفع الفلوس.

مش بس بـ تدفع له كام، لكن منتظم فى السداد، مفيش قلق هـ أقبض إمتى، ولا أساسًا هـ تكون فيه مشاكل، غير كافة التفاصيل: ملاعب التدريب، الملابس، الجيم والذى منه، طريقة التعامل عمومًا.

كل دى حاجات الفلوس بـ توفرها، فـ تنعكس على أداء الفريق، بـ التالى على نتايجه، ولكن....

ولكن انتقل تصنيفك بـ الفعل، ماذا تفعل فى التصنيف الجديد؟

الحكاية مش عاملة زى السوبر ماركت، لو دفعت عشرة جنيه، تاخد باكو بن، تدفع عشرين، تاخد ٢ باكو، تدفع خمسين تاخد ٥ باكو، لأ، هنا فيه حاجتين مهمين:

الأولى، إنك مش محتاج كل هذه الأموال، اللى دفعها بيراميدز، عشان تصنيفك يتغير، تاريخيًا، شفنا أندية اتنقلت ونافست، بل حصدت ألقاب، بـ ميزانيات أقل كتير: القناة، المقاولين، إنبى، المقاصة، دجلة، إلخ.. إلخ.

الحاجة التانية مرتبطة بـ الأولى، وهى إنه بعد قدر ما من الأموال، خلاص، أى زيادة مش هـ تكون مؤثرة، بل قد تكون مضرة.

بـ عبارة أخرى، لو قلت لك إنى عشان أنافس ع اللقب، محتاج ميزانية «مليون جنيه» «رقم ما» فـ إنت تقول لى، خد خمسة مليون، مضاعفة الميزانية مش هـ تزود فرصتك فى اللقب، صحيح من غير المليون، مش هـ تعرف تنافس، بس لو وفرت المليون، ما تزودش بقى، لازم تبدأ تفكر فى العناصر التانية، ليه؟

لـ إنك لو جبت ميت مليون، مش بس خمسة، مش ممكن تضم «كل» اللاعبين، ذوى الكواليتى العالى، هـ يفضل الأندية التانية قدامها فرصة تتعاقد مع لاعبين مميزين، دا سوق، واللاعبون المميزون بـ الضرورة عددهم أكبر من المسموح لك ضمه.

إنت مثلًا هـ تضم تلات حراس من الفئة «أ»، مش هـ ينفع تضم ٢٠ حارسًا مثلًا، إنما مصر، فيها أكتر من ٢٠ حارس مميز، أو خلينا نقول: ممكن يبقى مميز، إذا حصل له إعداد جيد، أو خلينا نكون دقيقين شوية، الفروق بينهم مش كبيرة، عشان «مميز» دى مطلقة.

وكذلك فى كل مركز وكل خط، مفيش ٣٠ لاعب، تقدر توصفهم بـ إنهم «الأفضل بـ لا نقاش»، وهـ يكسبوا أى حد حتمًا، ثم بعد دا، أساسًا كواليتى اللاعبين، مش هو كل الموضوع، فيه جوانب تانية كتير فنية وذهنية، مش بس تخص كل لاعب، إنما كمان تخص الفريق كـ كل.

هل دا معناه، إنه بيراميدز مش مؤهل لـ الألقاب؟ وإنه أكيد مش هـ يكسب البطولات؟ لأ طبعًا، إنما الفكرة فى إنه بـ يواجه تحديات صعبة، ما تحلهاش الفلوس، زى الحفلة اللى اتعملت بعد ماتش الاتحاد، لـ مجرد إنه خسر ماتش، ما كانش فيه وحش أوى، وكان وارد جدًا يكسبه.

حتى رمضان صبحى صاحب النصيب الأكبر فى الحفلة، صنع فرص تهديف، وجاب بنالتى مش مسئول عن ضياعه، إنما شريف إكرامى يستاهل عادى.

الكلام دا هـ يحصل فى كل ماتش، سواء كسبوا أو ما كسبوش، ودا مش كل الصعوبات اللى من هذا النوع، إمتى الصعوبات دى تبقى أخف؟ أخف مش تروح، لما يستمر النادى فى هذا التصنيف، كام موسم كمان.

إنما السؤال: هل النادى نفسه، بـ غض البصر عن التصنيف، هـ يستمر كام موسم كمان؟

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