141 وفاة و4114 إصابة بكورونا في ألمانيا

أعلنت ألمانيا، اليوم الإثنين، عن تسجيل 141 وفاة و4114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن العدد الإجمالي لضحايا الفيروس في البلاد ارتفع إلى 30.643 وفاة، و1.659.436 إصابة، مشيرا إلى تعافي 1.255.700 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.