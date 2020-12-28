رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الصحفيين» تثمن جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:00 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
محمد جعفر
طباعة
أعرب مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان عن شكره وتقديره، لجهود مؤسسات الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي مقدمتها مجلس الوزراء، لما تبديه غرفة عمليات تلقي الشكاوى من تعاون واستجابة سريعة لما يرد إليها من النقيب ولجنة الرعاية الصحية وأعضاء مجلس النقابة من حالات تخص الصحفيين وأسرهم.

كما يوجه مجلس النقابة الشكر والتقدير لوزيرة الصحة ومكتبها، ومديري مستشفيات العزل وجميع الأطقم الطبية أبناء الجيش الأبيض المقاتلين على جبهة مواجهة الوباء وغيره من الأمراض.

كما يوجه مجلس نقابة الصحفيين الشكر للدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة صلاح مدير مستشفى قصر العيني القديم، لما يقدمانه من تعاون بنّاء مع نقابة الصحفيين بما يخفف آلام الصحفيين وأسرهم من (كوفيد-19).

ودعا مجلس نقابة الصحفيين أعضاء النقابة وأسرهم، وكذا المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، للحد من مخاطر تفشي الموجة الثانية من الجائحة.

وأكدت النقابة أهمية اتساق الإجراءات الاحترازية للمؤسسات مع ما تتخذه الدولة من إجراءات، تخفيض عدد العمالة اليومية، لتقليل كثافة التواجد في مقرات العمل، مع اتخاذ إجراءات التطهير الدائم.

وتوفر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، ما يلزم الزملاء من مطهرات وكمامات، لتمكين الزملاء من الالتزام بإجراءات الوقاية.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين المؤسسات الصحفية السماح للزملاء الصحفيين مصابي الأمراض المزمنة وكبار السن، العمل من المنزل، للحد من احتمالات الإصابة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«التأمين الصحي» تلغى الإجازات الاستثنائية للموظفين

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

صن داونز يغلق باب المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

غرامة فورية وإغلاق.. قرارات الحكومة اليوم لمواجهة أزمة كورونا

الصور

image description

ننشر أبرز قرارات المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

image description

16 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف السواحل بدمياط

الأكثر قراءة

«التأمين الصحي» تلغى الإجازات الاستثنائية للموظفين

وزيرة الصحة: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة.. كثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

مسجد باريس يعلن انسحابه من مشروع تشكيل مجلس وطني للأئمة في فرنسا

تردد قناة دي إم سي dmc 2021

من هنا| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020

حفلات لنجوم الموسيقى والغناء في سهرة رأس السنة تنقل بالبث التدفقي

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

«الفائزون بالمرض».. على مسرح الطليعة

ألقي القبض عليه بمكتبه.. من هو أحمد صلاح رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة؟

ختام فعاليات ورشة فن التحرير الصحفي بقصور الثقافة

«الزواج العرفي» في جلسة نقاشية بثقافة القليوبية