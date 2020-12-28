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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخرهم متعب.. رياضيون أصيبوا في موجة كورونا الثانية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:10 م
متعب
متعب
جميلة على
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أعلن عماد متعب مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي المعتزل، إصابته بفيروس كورونا.

نرصد فى السطور التالية أبرز نجوم الرياضة الذين تعرضوا للفيروس فى الهجمة الثانية:

محمد صلاح
هاجم فيروس كورونا فى موجته الثانية نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى الدولى محمد صلاح بعد تأكد إيجابية عينته فى معسكر المنتخب قبل مواجهة مصر وتوجو بتصفيات أفريقيا، حيث غادر صلاح مقر الفندق الذى يتواجد به لإقامة العزل الطبي بعد إصابته بفيروس كورونا وتوجه إلى الجونة لاستكمال فترة العزل الطبي هناك، بعد التشاور مع المسئولين عن العزل الصحي والحصول على موافقتهم.

وكشف شعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة اتحاد الكرة، أن نجم ليفربول الإنجليزي حصل على موافقة طبية لمغادرة الفندق واستكمال العزل الطبى في الجونة، مشيرًا إلى أن اللاعب توجه إلى الجونة بسيارة خاصة، حيث يجري مسحة طبية جديدة فى أحد المستشفيات بالغردقة، للتأكد من الشفاء قبل السفر إلى إنجلترا.

سيف زاهر
تأكدت إصابة الإعلامى سيف زاهر بفيروس كورونا بعد خضوعة للمسحة التى جاءت نتيجتها إيجابية، بعد شعوره ببعض أعراض الفيروس فى الآونة الأخيرة، ليقرر الطبيب الخاص به عزله بالمنزل مع خضوعه لبروتوكول وزارة الصحة للتعافى من هذا الوباء.

كريم حسن شحاتة
الإعلامى كريم حسن شحاتة وابن النجم حسن شحاتة أعلن إصابته هو الآخر بفيروس كورونا مؤخرا لينضم لقائمة الرياضيين الذين أصيبوا في الموجة الثانية من الفيروس.

على جبر
على جبر لاعب فريق بيراميدز، أعلن هو الآخر إصابته فى الموجة الثانية من فيروس كروونا مطالبا الجماهير بالدعوة له، وأعلن على جبر مدافع نادي بيراميدز عن إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، بعد العودة من معسكر المنتخب الوطني.

وليد سليمان ومحمد شريف
ووليد سليمان ومحمد شريف لاعبا الأهلى أصيبوا هما الأثنان أيضا بفيروس كورونا، لينضمون إلى قائمة الرياضيين عامة، ولاعبى كرة القدم خاصة، الذين وقعوا ضحية هذا الفيروس، ويخضعون للعزل الصحى، لحين تحول العينة من إيجابية إلى سلبية.

كهربا
أعلن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلى إصابته بفيروس كورونا، مطالبا متابعيه بالدعاء له في محنته، حيث أظهرت نتيجة مسحة كورونا للاعب محمود عبد المنعم "كهربا" إصابته بفيروس كورونا عقب إجراء المسحات داخل القلعة الحمراء وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة منذ أسبوع تقريبا.

صالح جمعة
كما أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها صالح جمعة لاعب الأهلى، ‏إيجابية إصابته بفيروس كورنا، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجى وفقا للبروتوكول الطبى الخاص بوزارة الصحة.

محمد حسن
محمد حسن لاعب وسط الزمالك، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأصيب وكتب محمد حسن عبر "ستوري" حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) "نتيجة التحليل إيجابية، الحمد لله، أرجو الدعاء بالشفاء.

حازم إمام
تأكدت إصابة حازم إمام عضو الزمالك والظهير الأيمن للنادى بفيروس كورونا، وكشفت الأخبار المتداولة عن خضوع اللاعب للعزل الصحى فى منزله.

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