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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توزيع 18454 جرعة لقاح في ألمانيا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:10 م
لقاح
لقاح
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نشر معهد (روبرت كوخ) على موقعه الإلكتروني، أرقامًا عن سير التطعيم لأول مرة اليوم الاثنين، التي سيتم تحديثها كل يوم عمل في المستقبل.
ويتم جمع البيانات مباشرة من مراكز التطعيم ومن قبل فرق التطعيم المتنقلة وإرسالها إلى المعهد عبر اتصال آمن، ووفقًا لذلك، في عطلة نهاية الأسبوع الأولى وحدها منذ بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، تم إعطاء ما مجموعه 18454 جرعة لقاح، معظمها في ولايه شمال الراين وستفاليا بمعدل 5405 جرعات، تليها ولايه بافاريا بعدد 3389 جرعة، وبادن فورتمبيرغ بعدد 2084 جرعة، وتعد هذه هي أيضًا الولايات الفيدرالية الثلاث الأكثر اكتظاظًا بالسكان.

أما في ولاية سكسونيا أنهالت، التي بدأت التطعيم في وقت مبكر يوم أمس الأول السبت، تم منح 1504 جرعات من لقاح "بيونتيك"، وكما هو متوقع، فإن غالبية الذين تم تطعيمهم بالفعل وعددهم (10299) هم من سكان دور رعاية المسنين.

بالإضافة إلى ذلك، تم إعطاء ما يقرب من 6000 جرعة لقاح على الصعيد الوطني للأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعة التطعيم الأولى لأسباب مهنية - مثل طاقم التمريض والأطباء.

جدير بالذكر أن معهد روبرت كوخ أبلغ اليوم عن إصابات أقل بعد تسجيل 10976 إصابة جديدة مقارنة باليوم السابق (13755). فيما توفي 348 مصابًا بكوفيد في غضون 24 ساعة. ويوجد 5562 مريضًا حاليًا في العناية المركزة.

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