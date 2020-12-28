المفتي في «مؤتمر الإنجازات»: الحياد وقوف صريح إلى جانب أعداء الوطن

محمد الباز: دار الإفتاء فعّلت الفريضة الواجبة وهى التصدى للأفكار المتطرفة

شدد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، على أن الحياد فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد «هو وقوف صريح إلى جانب أعداء الوطن، ودعم لجماعات التطرف والإرهاب، وخيانة كبيرة ينبغى أن يتنزه عنها كل مصرى وطنى حر شريف»، مؤكدًا أن مساندة الوطن بكل قوة فى وقت الحروب والشدائد والأزمات شرف كبير لكل مصرى قبل أن يكون واجبًا.جاء ذلك فى كلمة المفتى فى أعمال مؤتمر دار الإفتاء المصرية لعرض أنشطتها الختامية وإنجازاتها خلال عام ٢٠٢٠، وخطتها المستقبلية للمرحلة المقبلة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والذى حضره العديد من الوزراء وكبار رجال الدولة وعدد من المفكرين والإعلاميين وبعض الشخصيات العامة، مراعيًا الإجراءات الاحترازية.وقال «علام» إن دار الإفتاء المصرية مؤسسة دينية ووطنية رائدة تعمل على ترسيخ قيم التعايش والسلام على أسس علمية ووطنية ووسطية راسخة، وتتوخى دومًا الاستمرار فى مسيرتها الوطنية بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى قدم لها فى جميع مراحلها كل الدعم والتأييد والذى ساعدها على أداء واجبها على أكمل وجه، وسوف تستمر على هذا النهج الوطنى الذى أرساه الرئيس السيسى.ووجّه المفتى نداءً دينيًا ووطنيًا نابعًا من الفهم الصحيح للدين إلى الشعب المصرى وجميع المؤسسات الوطنية، بأن يدعموا بكل طاقاتهم وإمكانياتهم وطننا العزيز مصر وقيادته الحكيمة الشريفة، وأن يعتزوا بهذا الدعم لأنه واجب وطنى.وقال: «إن قلوبنا منفتحة وآذاننا مصغية لأى نقد بنّاء يهدف إلى تحقيق المصلحة العليا لوطننا العزيز، وكذلك فإن أيدينا ممتدة بكل الإخلاص والحب لكل من يريد أن يتكاتف ويتعاون معنا فى دار الإفتاء المصرية لكى يدعم مسيرتنا التى لا هدف لها إلا خدمة الدين والوطن، والقضاء على كل ما يهدد أمن وسلامة مصر من أفكار متشددة أو تنظيمات متطرفة أو جماعات إرهابية».وأكد أن رسالة العطاء الممتدة التى تقوم بها دار الإفتاء المصرية تنبع من كونها مؤسسة دينية وطنية عريقة، تمتد جذورها التاريخية إلى أعماق تاريخ الدولة المصرية، وقد تولى قيادة مسيرتها ثُلة من أكابر المجتهدين الثقات من علماء الأزهر الشريف، كان ولا يزال نتاجهم العلمى والفكرى محط ثقة جماهير الأمة الإسلامية شرقًا وغربًا، وكانت مواقفهم الوطنية مثار فخر واعتزاز لكل رواد العمل الوطنى فى تاريخ مصرنا العزيز.وتابع: «لا شك أن من أهم العوامل التى أسهمت فى تتويج مسيرة دار الإفتاء المصرية، بهذا الكم الهائل من الإنتاج العلمى والوطنى الذى اتسم بالتميز والدقة والعمق والإتقان والمواكبة لمقتضيات العمل الدينى والوطنى- هو عامل المؤسسية، فقد انطلقت مسيرة الدار المباركة وفق رؤية شاملة لمتطلبات العصر، ومن منطلق إيمان راسخ بضرورة الالتزام بقواعد وضوابط العمل المؤسسى المنظم الدقيق، الذى يستند إلى مبدأ الاجتهاد الجماعى، ويتخذ من قوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم) نبراسًا يستضىء به فى مسيرة العمل الوطنى الدءوب».ولفت إلى أن «دار الإفتاء المصرية قد استطاعت، بالتزامها الدقيق بمبدأى العمل المؤسسى والاجتهاد الجماعى، أن تتصدى ببسالة ووطنية وفى التوقيتات المناسبة لكبرى القضايا الشائكة، ذلك أن دار الإفتاء المصرية قد أخذت على عاتقها أيضًا أن يطابق قولها فعلها، وألا تكتفى بالشجب والاستنكار، فى الوقت الذى يتوجب فيه على كل من تشرف بالانتساب إلى خدمة هذا الوطن العزيز أن تتحول أقواله وشعاراته ونظرياته إلى أفعال صادقة، ومشروعات علمية وفكرية جادة، وإلى تطبيقات عالمية تشرح وتوضح للعالم بأسره حقيقة ما يجرى على أرض الواقع، ومدى سلامة وعدالة وحقية موقف مصر فى حربها ضد الإرهاب».وقال: «هذا ما قامت وتقوم به دار الإفتاء المصرية على أرض الواقع، لأننا نؤمن بأن وطننا العزيز لن ينتصر بإنكار أو بتجاهل مخططات العدو الذى يريد الفتك به، ولن ينتصر أيضًا بالشعارات الطنانة والخطب الرنانة التى ليس وراءها عمل دءوب وإنتاج علمى جاد».واختتم: «إن ما نقدمه من منجزات ومشروعات دينية ووطنية قد تم تأسيسها على مبدأ راسخ ومتين من قيم الوسطية والتعايش ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، ليدل دلالة واضحة على أن دار الإفتاء المصرية مؤسسة وطنية أصيلة تتشرف بخدمة الوطن والمحافظة عليه، ولها رؤية واضحة ومنهج ثابت فى دعم قضايا الدولة المصرية بكل فخر واعتزاز، ولم يَفُتّ فى عزمها أبدًا تلك الهجمات الشرسة التى تشنها ليل نهار قنوات وصفحات ودعاة الجماعات الإرهابية، بل إننا نعتبر وبكل صدق وصراحة أن ما تعرضنا له من حملات التشهير والتهديد والتشويه، ومحاولات الهدم والاغتيال المعنوى، وما رمونا به من تهمة التفانى فى دعم الدولة المصرية والتصدى لأفكارهم المدمرة الخبيثة بكل عزم وقوة- لهو وسام على صدورنا نفتخر ونعتز به، وإن كان فى عُرف وفهم من لم يدرك معنى الوطنية محل خجل وتبرؤ».من جانبه، شدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على ضرورة دعم وتقوية جميع مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات المعنية ببناء الوعى وتفكيك الفكر المتطرف «خدمة لديننا ووطننا والإنسانية جمعاء، ذلك أن النفس إن لم نشغلها بالحق شُغلت بالباطل».وأشاد، خلال كلمته بالمؤتمر، بجميع علماء دار الإفتاء المصرية والعاملين بها تحت قيادة المفتى على ما يبذلونه فى سبيل رِفعة الدين والوطن، مشيرًا إلى أن الناس بحاجة دائمًا إلى الفقيه والمفتى والمثقف، وإذا لم يجد الناس أبوابًا مفتوحة لطرق الإرشاد فإنهم يُختطفون إلى اتجاهات منحرفة مضللة، «وهذا ما وصانا به الإسلام الحنيف»، لافتًا إلى أن حاجات الإنسان الطبيعية لا تقف عند حدود الطعام والشراب أو المسكن أو الدواء، فالإنسان له حاجات مادية ومعنوية وفكرية.ولفت النظر إلى حاجة الناس إلى الإفتاء المنضبط كحاجتهم إلى الدواء النافع، «وكما أن الدواء يحتاج إلى علماء متخصصين فإن الإفتاء أيضًا يحتاج إلى أهل العلم والاختصاص، وكما لا يمكن ولا يصح أن نطعم الناس طعامًا فاسدًا أو نعطيهم دواءً فاسدًا فإننا أيضًا لا يمكن أن نسلمهم إلى علماء أو مفتين مؤدلجين منتمين إلى جماعات التطرف والإرهاب».كما نوّه وزير الأوقاف إلى قرب صدور بعض الإصدارات التى تصدرها الوزارة بالتعاون مع هيئة الكتاب المصرية؛ لكشف ضلال جماعات الإخوان الإرهابية.من جهته، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الوطن دخل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى عصرًا جديدًا هيأت فيه الدولة جميع الإمكانيات للنهوض بسائر منظومات العمل ضمن خطة لتحقيق التنمية المستدامة، «وكانت الفرصة سانحة لجميع مؤسسات الدولة لأداء رسالتها فى ظل تخطيط واعٍ ورؤية واضحة».وأشاد، خلال كلمته، بإنجازات دار الإفتاء المصرية والجهود المتواصلة التى تبذلها لأداء رسالتها ومسيرتها نحو تجديدِ الخطاب الدينى ومحاربة التطرف والأفكار والمفاهيم الخاطئة المتعلقة بحقيقة الدين، وسعيها لإبراز وسطية هذا الدين وصلاحيته لكل زمان ومكان.وقال إن دار الإفتاء المصرية من أولى المؤسسات التى تتعلق بها مهمة تجديد الخطاب الدينى التى دعا لها الرئيس السيسى؛ وذلك لكونها من أعرق المؤسسات الدينية الإسلامية فى العالم، ولما تحمله من رصيد من الثقة، وللمنهجية العلمية والخبرات العملية والاطلاع الكامل على الواقع المعيش، ولأن الفتوى الصحيحة هى اللبنة الرئيسية لبناء فرد ومجتمع ودولة مستقرة وفاعلة بين الأمم.وأضاف وزير العدل: «ولعلنا فى وزارة العدل أول مَنْ يعلَم مكانة دار الإفتاء المصرية ودورها الدينى وأثرها الفاعل وما تعكسه من وسطية هذا الدين وعالميته؛ وذلك من واقع وقوفنا على المنهج العلمى المتخصص الرصين لعلماء دار الإفتاء المصرية، ذلك المنهج الذى يُمثِّل حكمة هذه المؤسسة العريقة وإخلاصها لقضايا الوطن والمواطن».وذكر أن دار الإفتاء المصرية قد أحسنت تحت قيادة فضيلة الدكتور شوقى علام الاستفادة بهذه المرحلة من تاريخ الوطن، فبذلت على مدار السنوات الماضية مجهودات كبيرة ومهمة فى مجال تصحيح المفاهيم ومحاربة التطرف ونشر الوعى الدينى والإفتائى على الصعيدين المحلى والعالمى، عبر الاهتمام بالفتوى وضبطها وتقنينها وبيان أهميتها فى نشر السلم والأمن فى العالم، وعملت على تحرير منابر الفتوى من احتلال جماعات الشر، واستخدمت سائر الوسائل التقنية الحديثة لنشر الرؤية الإسلامية الصحيحة ولتصحيح صورة الإسلام فى المحافل الدولية.وثمَّن جهود دار الإفتاء المصرية رغم التحديات الحالية فى ظل جائحة «كورونا»، مؤكدًا أن دار الإفتاء لم تدخر جهدًا فى توجيه المجتمع المصرى وتوعيته، فأكدت الدار أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة لا تتعارض مع صحيح الدين الإسلامى، وواجهت جميع الشائعات والأطروحات المغلوطة فى هذا الشأن، وبينت أن الطريق الوحيد لتجاوز الأزمات العامة هو تعزيز التكافل والتضامن المجتمعى، كما أنها واجهت الظواهر التى من شأنها تكدير السلم والتضامن المطلوب تحقيقه فى هذا الظرف الطارئ، وأنه ما زال لدار الإفتاء المصرية دور مهم فى تشكيل هذا الوعى لثقة المجتمع المصرى بها.وشدد على أن «كل مطَّلع على مسيرة دار الإفتاء المصرية وإنجازاتها لا يشك فى أنها مؤسسة واضحة الرؤية محددة الرسالة والأهداف، إنها مؤسسة تؤدى دورها المنوط بها دينيًا ووطنيًا على نحو متكامل، وهى جزء مؤثر فى إطار استراتيجية الحكومة المصرية ورؤيتها تحت قيادة الرئيس السيسى».من جانبه، أعرب الإعلامى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، عن سعادته بما استعرضته دار الإفتاء المصرية لما قدمته خلال عام ٢٠٢٠، والمشروعات المستقبلية التى تعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.وقال «الباز»، خلال كلمته بالمؤتمر، إنه يتابع عن قرب، بعين الصحفى الذى لا يخدع نفسه أبدًا ولا يخضع للأهواء، جهود دار الإفتاء، مضيفًا: «كنت أتابع عمل المؤسسات الدينية، والنقد لا يعنى الخصومة ولكن لوضع الخطاب الدينى فى مساره الصحيح».وشدد على أن دار الإفتاء قامت بالفريضة الواجبة، وهى التصدى للأفكار المتطرفة وما تبثه الجماعات الإرهابية، لافتًا إلى أن الدار تعمل فى صمت فى صلب القضية ولا تدعى ما لم تفعل.