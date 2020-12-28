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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

476 إصابة بكورونا في اليونان

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:32 م
كورونا في اليونان
كورونا في اليونان
وكالات
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أعلنت اليونان، اليوم الإثني،ن تسجيل 476 اصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 135931 إصابة.

وقالت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان لها إنه تم أيضا تسجيل 66 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4672 حالة.

وأضاف البيان أن 8 حالات من بين الإصابات الجديدة تم الكشف عنها عبر بوابات الدخول إلى الأراضي اليونانية، في حين أن بقية الحالات رصدت في مناطق متفرقة بالبلاد.

وأوضح أن من بين إجمالي الإصابات 5356 حالة لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و40165 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصا مصابين باليونان، حيث يشكل الرجال منهم 5ر52 %.

وأشار إلى وجود 467 مصابا بينهم 146 امرأة يتلقون حاليا العلاج في وحدات العناية المركزة ويستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي، في حين تم شفاء 862 مصابا من الفيروس.

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