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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

التنورة البليسيه موضة الكريسماس ورأس السنة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:52 م
التنورة البليسيه
التنورة البليسيه
شيماء دهب
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بالتزامن مع قرار إلغاء الحفلات والمناسبات الخاصة باحتفالات رأس السنة، وذلك بسبب مكافحة "covid-19"، يحرص البعض على الخروج أوقات النهار أو فترة بعد الظهر عوضًا عن السهرات المسائية.

وتقول الفاشون بلوجر دعاء عكاشة، إن التنورة البليسيه سواء المصنوعة من القماش أو الجلد هي موضة خروجات رأس السنة والكريسماس هذا العام، حيث تفضلها معظم الفتيات، لسهولة ارتدائها وكذلك يسهل ارتدائها بأكثر من طريقة.

وأكدت عكاشة لـ"الدستور" أن التنورة البليسيه يمكن ارتداؤها مع چاكيت چينس قصير أو بلوزة سادة أو تيشيرت قطن مع كوتش، وهذا مناسب جدًا للبنات للخروج أثناء فترة النهار في الخروجات الخاصة برأس السنة.

وأضافت أنه يمكن ارتداؤها مع بليزر أو تيشيرت لامع أو بلوفر قصير مع كوتش أو حذاء بكعب عالي، مع إكسسوارات مناسبة لاكتمال المظهر.

وتابعت أن ألوان الموضة الخاصة باحتفالات رأس السنة بالنسبة التنورة البليسيه هي الأبيض والأسود والذهبي والأخضر، ويمكن تنسيق أكثر من قطعة معها.
التنورة البليسيه موضة الكريسماس ورأس السنة
التنورة البليسيه موضة الكريسماس ورأس السنة
التنورة البليسيه موضة الكريسماس ورأس السنة
التنورة البليسيه موضة الكريسماس ورأس السنة

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