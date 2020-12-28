التاريخ السري.. خرافات الزئبق الأحمر والخلود والقنبلة النووية

ـ علاقة الزئبق الأحمر بمصر القديمة

ـ الكشف الأثري

ـ المصريون وأسرار الكون

ـ أسطورة الزئبق الأحمر وجابر بن حيان

ما زال الغموض الذي يحيط عالم المصريين القدماء يقود بعض الناس لتصديق أمور ليس لها أي علاقة بمصر القديمة ولا أساس لها من الصحة، بل يعتقدون فيها اعتقادًا جازمًا، وتعد خرافة الزئبق الأحمر وعلاقته بمومياوات المصريين القدماء من أشهر تلك الخرافات التي ملأت وعي الناس وشغلت تفكيرهم طيلة سنين، فيأتي العشرات من طالبي الثراء السريع وراغبي الحصول على طاقات جسدية غير عادية في البحث والتنقيب عن مادة الزئبق الأحمر ودفع الملايين من أجل الحصول عليه، ومازال الزئبق الأحمر في مخيلة الناس مرادفًا لعبارات إكسير الشباب الأبدي ومفتاح فك رصد المقابر وباب الكنوز وسر التحنيط وغيرها من الخرافات.أردت معرفة بداية الربط بين الزئبق الأحمر وعلاقته بمصر القديمة، فعليك بزيارة متحف التحنيط بالأقصر ورؤية تلك الزجاجة التي تعد أشهر معروضات المتحف وأكثرها إثارة للجدل.ترجع قصة هذا السائل إلى العام 1940 مع اكتشاف مقبرة أحد القادة العسكريين من الأسرة 27 في منطقة سقارة واسمه "آمون تف نخت"، فبداخل المقبرة تم العثور على تابوت مغلق يضم مومياء القائد، وحولها بقايا سوائل غامضة، وقام مكتشف المقبرة "زكي إسكندر" والذي كان مدير المعمل الكيميائي بمصلحة الآثار آنذاك ورافقه الكيميائي الإنجليزي "ألفريد لوكاس" بتجميع السوائل داخل زجاجة صغيرة.واشتهر السائل بشكل غير طبيعي بعد أن أعلن الاتحاد السوفييتي في الستينيات اكتشافه مادة ذات كثافة عالية ممكن أن تدخل في الانشطار النووي، شبيهة بالمادة اللي عثر عليها في مصر، ولما زار مجموعة من العلماء الروس مصر أخذوا عينات من زجاجة زكي إسكندر وتبين أنها تحتوي على بقايا مواد التحنيط المعروفة مثل "الراتنج، والزيوت العطرية، وملح النطرون"، وأن تلك المواد تفاعلت مع المومياء الموجودة داخل التابوت والدم الخارج منها، واكتسبت قدرًا من اللزوجة واتخذت اللون البني المائل للأحمر. ولمّا عرف الناس موضوع السائل انتشرت الأقاويل والشائعات عنه، حتى وصل الأمر إلى الرئيس جمال عبد الناصر فأمر بغلق الزجاجة وختمها بختم جمهوري وإيداعها بمتحف التحنيط بالأقصر.في عام 2018 استيقظت مدينة الإسكندرية على كشف أثري هام وهو تابوت يرجع للعصر البطلمي بمنطقة سيدي جابر، حيث اعتقد في البداية أنه تابوت الإسكندر الأكبر، ولكن مع فتح التابوت ظهرت ثلاث بقايا آدمية وثلاث جماجم تحيطها سوائل تميل للون الأحمر الداكن وهو ما اعاد للأذهان فكرة الزئبق الأحمر ودفنه مع المومياوات، حتى وصل الهوس بالاكتشاف قيام حملة عالمية على موقع إلكتروني روسي تدعو الناس لشرب هذا السائل لما فيه من طاقة مهولة. ولكن مع البحث العلمي للتابوت ومحتوياته اتضح أنها كانت لكبار ضباط قتلوا في حرب إغريقية وتم تحنيطهم على عجل مع الاحتفاظ بتكريمهم في تابوت لائق، في حين أن المواد السائلة الحمراء هي أقرب لأن تكون بقايا مواد تحنيط سيئة أو سريعة بسبب موت الضباط المفاجئ.ورغم تأكيد الأبحاث العلمية حول ماهية هذا السائل، استمرت إشاعة الزئبق الأحمر بين الناس عبر السنوات وزاد إصرارهم في الحصول عليه، وزاد الاعتقاد الخاطئ في أن هذا السائل هو زئبق روحاني لم يصنعه غير السحرة من كهنة معبودات مصر القديمة، فيروج الدجالون والمشعوذون أن هؤلاء السحرة استطاعوا أن يسخروا هذا السائل لعمل المعجزات التي لا يستطيع فعلها غير الجان؛ ولذلك أرادوا أن يحفظوه بعيدًا عن أيدي الشعب، فوضعوه في حناجر المومياوات وأصبح مرصودًا بالجان لحمايته إلا ممن يعرف السر، حيث كان الملك باعتباره الكاهن الأكبر وهو داخل قدس الأقداس بالمعبد يقوم بوضع الزئبق الأحمر داخل بيضة مصنوعة من خشب الأبنوس أو سن الفيل أو الألباستر، صغيرة الحجم جدًا وتشبه التمرة، ولكي يستطيع الكاهن الأكبر إخفاء السائل داخل هذه التمرة كان عليه أن يستعين بالجان لكي يقوموا بعمل ثقب صغير داخلها وضخ السائل في البيضة أو التمرة. أما الكمية التي توضع بالداخل فقد تم تحديدها بحيث وصلت إلى ثلاثة جرامات وثلث من الزئبق الأحمروعن كيفية إحضار السائل فيدعي المدعون أن المصريين القدماء كانوا بارعين في معرفة أسرار الكون حيث كانوا يذهبون إلى الصحراء الغربية والشرقية مستدلين بالنجوم بقيادة الكاهن الأكبر والمساعدين له من الكهنة لإحضاره، وقد توارث الكهنة هذا السر ولم يذكروه لأحد وحافظوا عليه داخل صدورهم. وقد اعتبر المصريون القدماء تلك التمرة أو البلحة أثمن ما توصلوا إليه، حيث تحتوي على سرهم الأكبر وهو الزئبق الأحمر، لذلك وضعوه في أغلى مكان لا يصل إليه بشر وهو حنجرة الملك، وهذا يعطي القوة السحرية للملك والتي تمكنه من تسخير الجان وإخضاعهم لسطوته وتنفيذ أوامره. وقد ربط هؤلاء العامة بين الزئبق الأحمر ولعنة الفراعنة لأن من يريد معرفة هذا السر أو الحصول عليه يموت فورًا بفعل السحر الذي رصده المصريون القدماء.وارتبطت أسطورة الزئبق الأحمر في التراث العربي بالعالم الكيميائي جابر بن حيان، حيث تعلم علوم الكيمياء على يد والده حيان بن عبد الله الذي عمل عطارًا، فعلّم جابر أسرار المعادن والأحجار، لكنه حذره من البحث عن حجر الفلاسفة وهي المادة التي ظل الناس يبحثون عنها خلال العصور القديمة والوسطى من أجل تحويل المعادن الفقيرة إلى أخرى نفيسة وهو ما يعرف باسم علم الخيمياء وربطوه بالزئبق الأحمر الفرعوني.ولكن في حقيقة الأمر لا يوجد أي دليل علمي على استخدام المصريين القدماء له أو وجوده في أي موقع أثري أو داخل المقابر. فمع اكتشاف أكثر من خمسين مومياء ملكية داخل خبيئة الدير البحري (مقبرة320) ونحو عشر مومياوات ملكية بالمقبرة 35 بالإضافة إلى مشروع الكشف عن عائلة الملك توت عنخ آمون 2006 وغيرها من اكتشافات لمختلف المومياوات وتحليلها، فلم نجد بأي منها ما يتعلق بالزئبق الأحمر نهائيَا.وذلك حسبما ذكر الدكتور شريف شعبان في كتابه "أشهر خرافات الفراعنة" والذي صدر عن دار "ن" للنشر والتوزيع.