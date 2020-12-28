شيكولاتة سارة.. «هدايا الكريسماس شكل تانى» (صور)

عشقها للشيكولاته منذ الصغر جعلت منه حلمًا ليصبح واقعًا، الدكتورة سارة رفعت، 28 عامًا، التي تعمل في مجال الصيدلة أرادت أن تضع لمستها لتخترق عالم الشيكولاته وتجعل منه خطوة مميزة تسعد بها من حولها.بحثت كثيرًا عن كيف تضع للشيكولاته طابعًا مميزًا، فمن تجارب عديدة استمرت ٣ أشهر لمشاهدة الكثير من الفيديوهات لصناع الشيكولاته في العالم، وجدت أن الطابع المميز هو أن تجعل من الحلوى المفضلة إليها شيئًا آخر.ابتكرت سارة قالب شيكولاته بالأسماء من خلال حفر اسم الشخص على قالب الشيكولاته مع إضافة مزيد من الألوان والزينة، لتكون ذكرى طيبة صنعت خصيصًا للشخص الذي تقدم له الهدية: "أردت أن يكون المنتج طبيعيًا 100٪، غير مصنوع من مواد مصنعة وخاليًا من الألوان الصناعية، لتزيين قطع الشيكولاته بألوان مبهجة وأشكال مميزة، تضمن لك حلوى صحية ذات مذاق لذيذ.واحتفالًا بعيد الكريسماس، قررت سارة أن تنوع من أشكال الشيكولاته لتصنع بيديها مجسمات من شجر الكريسماس 3D، وبابا نويل من الشيكولاته لتقدم كهدايا.حرصت سارة على أن تتناسب أسعار الشيكولاته مع كافة الأذواق بدءًا من الطعم والشكل وحتى السعر لتتراوح أسعارها من 25 - 150 جنيهًا، ويترتب السعر على حسب الشكل والإضافات التي يطلبها العملاء.