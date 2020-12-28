مصرع طالب صدمته سيارة عقب خروجه من مدرسة بالعبور

لقي طالب بمدرسة إيجبت جولد بالعبور، مصرعه إثر اصطدام سيارة به عقب خروجه من المدرسة، تم نقله للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.تلقى اللواء فخرالدين العربي، إخطارا من العميد حمدى النهري، مأمور قسم شرطة العبور، بوفاة الطالب محمد جاد الرب، الطالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة إيجبت جولد بالعبور، عقب خروجة من المدرسة وسيره بالشارع العام، اصطدمت به سيارة.وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.