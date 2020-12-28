شقيقة الطالبة ندا لـ«الدستور»: «أصبت بشلل فور تلقى خبر الوفاة (فيديو)

لقيت الطالبة «ندا» (21 عامًا) مصرعها، بعدما دهستها سيارة مسرعة في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وسحلتها مسافة 4 كيلومترات، ما أدى إلى مصرعها أسفل عجلات السيارة.«الدستور» تواصلت مع شقيقه الطالبة ندا، عن تفاصيل تلقيها خبر الوفاة، حيث تقول إنها أصيبت بشلل فى جنبها اليمين ودخلت والدتها وأخواتها فى حالة إغماء من شدة وقوع الخبر على مسامعنا.وأضافت شقيقتها: «ندا كانت كل شىء جميل فى حياتى، أنا خصوصًا تصغرنى بسنتين، لكنى كنت دائما أستشيرها وأخذ رأيها فى كل شىء، كنا نخطط لمستقبلنا سويا ونتحدث عن أحلامنا معا، حتى أنها كانت دائما تقول لى أنها سوف تقيم لى حنة وفرح لم يحدث من قبل، وأنها هى من ستختار فستان الفرح الخاص بى، لكن كل شىء تبخر فجأة، عندما أتى إلينا اتصال هاتفى يخبرنا بأن ندا عملت حادث، وهى حاليًا فى المستشفى، ثم بعد ذلك أتى اتصال آخر يقول لنا البقاء لله ندا ماتت.واستكملت شقيقتها حديثها وهى تحاول تمالك نفسها: «عندما علمنا خبر وفاتها جميع من فى البيت مرض، أخوتى أصيبوا بحالات إغماء وأنا أصبت بشلل فى الجزء اليمين من جسدى، لكن الحمد لله قدرت أخف بعد المحاليل».وأضافت: «إلى الآن لا أستطيع التصديق بأن ندا ماتت ويوميا أذهب إليها فى المقابر للتحدث معها والاطمئنان عليها، ولا شىء سوف يهون علينا فراق ندا سوى القصاص العادل نطالب بالقصاص العادل لتلك المتهورة التى قتلت أختى».وكانت «الدستور» نشرت التقرير الطبي الصادر من مستشفى السلام التخصصي، لجثة "ندا شديد" في القضية المعروفة إعلاميا بـ«سحل فتاة النزهة».وكشف التقرير، أنه بتوقيع الكشف الطبي لجثة المجني عليها "ندا إبراهيم محمد شديد علي" تبين وجود كسر بقاع الجمجمة مع نزيف بالأنف والأذنين والفم وكسور بالذراعين وكسور متعددة بالحوض والساقين مع سحجات متفرقة ونزيف بالجسد كله، ووصلت المجني عليها متوفية للمستشفى.