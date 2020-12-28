موجة نادرة من الثلوج تكسو ميلانو

فوجئ سكان مدينة ميلانو الإيطالية صباح اليوم الاثنين، بطبقة سميكة من الثلوج تغطي المدينة منعت الناس من العودة إلى أعمالهم بعد فترة إغلاق مشددة خلال عطلة عيد الميلاد.وخرج عمال المدينة عند الفجر وهم يضعون كمامات لإزالة طبقة من الثلوج يبلغ سمكها 15 سنتيمترا من ساحة بياتزا دومو الرئيسية، بينما عانت حركة المرور المحدودة على الطرق الزلقة.وأسقطت الثلوج عددا من الأشجار والخيام المنصوبة أمام الحانات، وهو مشهد نادر بمدينة تهطل عليها عادة كميات خفيفة من الثلوج في أكثر السنوات برودة.وخففت السلطات قيود الإغلاق اليوم الاثنين بعد عزل عام خلال الفترة من 24 ديسمبر وحتى أمس الأحد.