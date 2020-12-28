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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نمو صادرات تنزانيا من الذهب بنسبة 34%

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:47 م
صادرات تنزانيا من
صادرات تنزانيا من الذهب
وكالات
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أعلن بنك تنزانيا المركزي في تقرير وزعه عبر البريد الإلكتروني اليوم الإثنين، زيادة صادرات البلاد من الذهب خلال أول 11 شهرا من العام الحالي بنسبة 34% سنويا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تنزانيا هي سادس أكبر دولة منتجة للذهب في أفريقيا.

وذكر البنك أن قيمة صادرات الذهب بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي 86ر2 مليار دولار.

في المقابل تراجعت إيرادات تنزانيا من السياحة خلال الفترة نفسها بنسبة 54% سنويا إلى 2ر1 مليار دولار نتيجة الإجراءات التي اتخذتها أغلب دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تضمنت تعليق رحلات السفر الخارجية وإغلاق الأنشطة الاقتصادية والسياحية.

في الوقت نفسه ذكر البنك المركزي أن عجز ميزان الحساب الجاري الذي يقيس تجارة السلع والخدمات مع الخارج تراجع خلال أول 11 شهرا من العام الحالي بمقدار النصف تقريبا إلى 6ر818 مليون دولار مقابل 66ر1 مليار دولار في أول 11 شهرا من العام الماضي.

وتراجعت قيمة واردات تنزانيا من النفط بنسبة 29% إلى 31ر1 مليار دولار خلال العام الحالي في حين ارتفعت صادراتها من السلع المصنعة إلى 896 مليون دولار مقابل 816 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من العام الماضي.

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