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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تشدد تدابير احتواء كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:51 م
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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شدّدت السلطات الصينية التدابير الصحية لتجنّب أي تسارع في وتيرة تفشي فيروس كورونا على أراضيها عبر تعزيز فحوص كشف الإصابة بكوفيد-19 وقياس الحرارة والتفتيش في المطارات.

وتمكنّت الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة منذ حوالى عام، إلى حد بعيد من احتواء الوباء، وعادت عجلتها الاقتصادية إلى الدوران.

لكن بكين قررت تقليل المخاطر لأقصى حد بعد تسارع وتيرة الإصابة بفيروس كورونا في أجزاء كثيرة من العالم وظهور سلالة جديدة من الوباء يعتقد خبراء أنها أكثر قدرة على التفشي.

وفرضت السلطات تدابير صارمة في أحياء العاصمة بكين، حيث تم اكتشاف إصابات محتملة بالفيروس.

ويتولى عمال يتّخذون كامل الاحتياطات الوقائية رش القوارب وقاعات وصول المسافرين في المطار، في إطار حملة تعبئة لاحتواء أي تفش محتمل للفيروس في فصل الشتاء.

وارتصفت طوابير أمام مركز لإجراء الفحوص في منطقة شونيي في بكين، بينما عاين مراقبون البيانات الصحية المخزنة على رموز الاستجابة السريعة لزوار مستشفيات بكين.

وسجّلت الصي 21 حالة جديدة فقط الإثنين، معظمها من الخارج. ولا يزال العدد الرسمي للوفيات عند 4634 مع ما يقرب من 87 ألف إصابة أكدتها السلطات.

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