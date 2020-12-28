تركيا تسجل 15.197 إصابة و275 وفاة بكورونا

أعلنت الحكومة التركية، الأثنين، تسجيل 15،197 إصابة بفيروس كورونا وتسجيل 257 وفاة خلال يوم واحد، وفقا لقناة العربية.وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تأجيل موعد وصول لقاح فيروس كورونا (كوفيد -19).وقال قوجة: «وصول لقاحاتنا المتوقع الإفراج عنها بعد الإجراءات الجمركية، تأخر ليوم أو يومين».وصرح وزير الصحة فخر الدين قوجة، بأنه بعد اجتماع اللجنة العلمية الذي عقد يوم الخميس الماضي، سيغادر لقاح فيروس كورونا ليلًا من الصين ما بين الأحد إلى الاثنين.وقال قوجة على «تويتر»: «وصول لقاحاتنا التي من المتوقع، أن تغادر بعد الإجراءات الجمركية تأخر ليوم أو يومين».