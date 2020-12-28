نائب رئيس البرازيل يتناول عقارًا مضادًا للملاريا لعلاج كورونا

قال مكتب هاملتون موراو نائب رئيس البرازيل اليوم، إن موراو يتناول عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا في إطار علاج غير مؤكد عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال مكتب موراو في بيان إن نائب الرئيس في حالة طيبة، ويواصل العزل الذاتي في مقر إقامته الرسمي في برازيليا بعد أن أثبت الفحص إصابته بالفيروس أمس الأحد.وكثيرا ما هون الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو من شأن خطورة «كوفيد-19»، وأيد استخدام هيدروكسي كلوروكين علاجا له رغم عدم وجود دليل علمي.وتناول بولسونارو نفسه هيدروكسي كلوروكين عندما أصيب بالفيروس في يوليو.وتعرض الرئيس البرازيلي لانتقادات شديدة بسبب إدارته للجائحة في البرازيل التي اقترب عدد حالات الإصابة المؤكدة فيها من 7.5 مليون، وتوفي أكثر من 190 ألفا بكوفيد-19 لتكون ثاني دولة من حيث عدد الوفيات المتصلة بالمرض بعد الولايات المتحدة.