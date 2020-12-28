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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب رئيس البرازيل يتناول عقارًا مضادًا للملاريا لعلاج كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:02 م
عقارا مضادا للملاريا
عقارا مضادا للملاريا لعلاج كورونا
وكالات
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قال مكتب هاملتون موراو نائب رئيس البرازيل اليوم، إن موراو يتناول عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا في إطار علاج غير مؤكد عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب موراو في بيان إن نائب الرئيس في حالة طيبة، ويواصل العزل الذاتي في مقر إقامته الرسمي في برازيليا بعد أن أثبت الفحص إصابته بالفيروس أمس الأحد.

وكثيرا ما هون الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو من شأن خطورة «كوفيد-19»، وأيد استخدام هيدروكسي كلوروكين علاجا له رغم عدم وجود دليل علمي.

وتناول بولسونارو نفسه هيدروكسي كلوروكين عندما أصيب بالفيروس في يوليو.

وتعرض الرئيس البرازيلي لانتقادات شديدة بسبب إدارته للجائحة في البرازيل التي اقترب عدد حالات الإصابة المؤكدة فيها من 7.5 مليون، وتوفي أكثر من 190 ألفا بكوفيد-19 لتكون ثاني دولة من حيث عدد الوفيات المتصلة بالمرض بعد الولايات المتحدة.

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