تفاصيل الحلقة 27 من مسلسل ضربة معلم

وتناولت الحلقة الـ27 من المسلسل تطورات عديدة على مستوى الأحداث حيث تتحدث المعلمة تباهي (رانيا فريد شوقي) مع جابر (محمد رجب) عن حبها له وامكانية زواجهما.



وتشتعل الأحداث بعدم افصاحه بحبه لها بسبب غناها الكبير عنه، والفارق بين عائلته وعائلتها، لتكبر الأحداث بينهما وسط حالة درامية معتمدة على التشويق طوال الوقت.

ويعرض المسلسل عبر قناة cbc يوميا في تمام الثامنة مساء ويعاد مرتين يوميا ويعرض عبر قناة cbc drama في تمام الحادية عشرة مساء ويعاد مرتين في اليوم التالي ايضا لتصل مرات إذاعة المسلسل إلى 6 مرات.



ويجسد رجب شخصية شاب فقير يعمل "فواعلي"، يعتمد في الأساس على اليومية داخل حارة شعبية، إلاّ أنه يتحول لشخص ناجح من خلال الأعمال التي رزق بها من الحلال دون أن يتسخ بفعل الأعمال غير القانونية.



مسلسل "ضربة معلم" يرصد قصة كفاحه إلى أن يستقر ماديًا بشكل كبير، في إطار من الدراما الاجتماعية، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.





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"ضربة معلم" يمثل التعاون الثانى على التوالى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى تحقق في مسلسل "الأخ الكبير"، والذى شاركت فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.