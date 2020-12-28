انتهاء مهرجان «ما بعد كورونا» بمشاركة 2800 فنان تشكيلى

أعلن أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي" برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، مساء اليوم الإثنين، انتهاء فعاليات مهرجان "ما بعد كورونا" ومعرض مسابقة الفن التشكيلي الخاص به، ليختتم أنشطة الجاليري في 2020 بمشاركة 2800 فنان تشكيلي، جرى اختيار أعمال 450 منهم.وقال الدكتور محمد هشام، مدير أتيليه العرب "ضي"، إن مهرجانين خلال العام 2020، هما "العربي الثالث للشباب و"ما بعد كورونا"، شهدا تشجيعًا غير عادي لمشاركات فنانين شباب وآخرين خارج الأضواء، بخلاف معارض شخصية للفنانين الدكتور أحمد نوار، والدكتور صلاح المليجي، والدكتور شمس القرنفلي، والدكتور هشام عبد الله، ووليد عبيد، وعصمت داويستاشي، إضافة إلى معرض جماعي بعنوان "مبدعون خالدون"، وورشة عمل "الوجوه والأماكن" ضمت فنانين من مصر والسعودية برعاية المؤسسة الزاهدية.وأضاف هشام أن فريق عمل الجاليري ضم فنانين تشكيليين شبانًا، أبرزهم غادة سالم ونورا زكي وراندا أبوبكر وشروق شريف وأمنية جمال، بجانب مسئولي التنسيق محمد شعبان وأحمد عبدالعزيز، وجميعهم أنجز دوره فى دعم الفنانين الشبان، بجانب مشاركاتهم فى مسابقات "ضي" ببعض أعمالهم.وأشار إلى خطة "ضي" لتنفيذ أكثر من 10 معارض شخصية وجماعية خلال العام المقبل 2021، أبرزها للفنانين الدكتور سامى البلشي، والدكتور يحيى عبده، والدكتورة أمل نصر، والدكتور مصطفى عيسى، والفنانة آلاء نجم، والدكتور هاني فيصل، والفنان فتحي علي، والنحات الدكتور عبد المعين محمد، ومعرض "مبدعون خالدون الثالث" وتدشين كتاب "أحمد نوار.. إرادة وطن".ونوه هشام إلى افتتاح مقر جديد لأتيليه العرب "ضي" بالمدينة الصناعية في أبورواش خلال النصف الأول من العام المقبل، ويتضمن مسبك البرونز وقاعة عرض ومرسمًا للفنانين.