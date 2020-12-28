عدن: وجود الحكومة اليمنية سيكون عونًا لحل المشكلات

أكد أحمد لملس، محافظ عدن جنوبي اليمن، اليوم الإثنين، أن الحكومة الجديدة قادمة خلال اليومين القادمين بخطة وتوجه وبرنامج لمعالجة كل التحديات.وقال لملمس حسبما أفاد المكتب الإعلامي لمحافظ عدن: "إن وجود الحكومة الجديدة سيكون عونًا وعاملا مساعدًا لقيادة المحافظة في حل جُملة من المشكلات التي تعاني منها العاصمة عدن".ووجه لملس، مدراء المكاتب التنفيذية والخدمية في عدن، بالعمل على تذليل أي صعوبات أمام عودة الحكومة وتهيئة الأجواء المناسبة لعودتها وعملها من العاصمة عدن.وشدد لملس على وجوب استغلال وجود الحكومة لتنفيذ المشروع الاستراتيجي المتمثل في إعادة بناء وتنمية عدن، والعمل على استعادة دورها الريادي في المجالات كافة.وقبل نحو أسبوع، صدر قرار رئاسي، بتشكيل حكومة جديدة مكونة من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين الشمال والجنوب، تنفيذا لاتفاق الرياض الذي جرى توقيعه العام الماضي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.