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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة أستاذ الباثولوجيا الإلكينيكية بـ«طب طنطا» متأثرة بكورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:36 م
جثة
جثة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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توفيت الدكتورة هناء نوفل، أستاذ الباثولوجيا الإلكلينيكية بكلية الطب بجامعة طنطا، اليوم الإثنين، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وسيتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة طبقًا للإجراءات الوقائية المتبعة فى تلك الحالات.

ونعت جامعة طنطا وكلية الطب، الطبيبة الراحلة، والتى توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا داخل العزل الصحى، بأن يتغمدها الله بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وكانت الطبيبة الراحلة قد ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا، متمثلة فى ارتفاع في درجات الحرارة وضيق فى التنفس وجرى أخذ عينة طبية منها، وجاءت النتيجة إيجابية، وتم عزلها داخل العزل الصحى وتدهورت حالتها الصحية إلى أن وافتها المنية.

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