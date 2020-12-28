مصرع شخص وإصابة 2 في حادث مروري بكرداسة

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمنطقة كرداسة، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث وتم رفع آثار الحادث بالكامل من الطريق.تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارات بكرداسة، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل وميكروباص بقرية كومبرة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.