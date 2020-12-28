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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 11 إصابة بسلالة كورونا الجديدة في هولندا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:58 م
كورونا في هولندا
كورونا في هولندا
وكالات
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رصدت السلطات الهولندية 11 إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي اكتُشِفت في بريطانيا، وفق ما ذكر المعهد الوطني للصحة العامة الإثنين، بعد تسجيل أول إصابة في أوائل ديسمبر.

ذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة في بيان "تم رصد السلالة الجديدة البريطانية لفيروس كورونا لدى 11 شخصًا حتى الآن في هولندا".

واوضح المعهد أنه لم يتم إيجاد صلة مع المملكة المتحدة إلا لدى شخص واحد من الأشخاص المعنيين، مؤكدا أن الأمر يتعلق فعلا بالطفرة البريطانية.

وأشار المعهد إلى أن التحقيق في مصدر هذه الحالات لا يزال جاريا.

وذكرت دراسات مقدمة في المملكة المتحدة أن السلالة البريطانية أكثر عدوى من السلالة الأصلية، ولكن لا يوجد دليل حتى الآن على أنها تسبب أشكالًا أكثر خطورة.

وكانت الحكومة الهولندية قد أوقفت كل رحلات الركاب من بريطانيا في 20 ديسمبر، بعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا المتحوّر الذي ينتشر في جزء من الأراضي البريطانية منذ أوائل ديسمبر، في هولندا.

وتطلب الحكومة من القادمين الراغبين في دخول هولندا، التي سجلت أكثر من 710،600 إصابة بالوباء، ابراز نتيجة اختبار تثبت عدم اصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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