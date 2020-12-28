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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى نخيل البلح

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:06 م
مزارعي نخيل البلح
مزارعي نخيل البلح
عبدالناصرمحمد
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر يناير.

وتمثلت التوصيات التي أعدها المعمل المركزي لبحوث النخيل في:

أولا: أهم العمليات
1-عزيق سطح التربة.
2-تنظيف الفحول من الأشواك والسعف الجاف.
3- الاستمرار بإجراء التكريب وقطع السعف اليابس مع جزء من السعف الأخضر ولدورين على الأقل للتخلص من أعداد كبيرة لبيض حشرة الدوباس.
4- جمع التربة حول قاعدة النخلة لغرض التثبيت وتشجيع إخراج الفسائل في السنوات العشر الأولى من الزراعة، وفي حالة الري بالتنقيط تتم إحاطة النخلة بأحواض تنتشر فيها النقاطات لضمان وصول الماء لجميع جهات النخلة.

ثانيا: التسميد:
التسميد بسماد يوريا 1.5 كجم للنخلة

ثالثا: برنامج الرى
الرى بالتنقيط 4 نقاط* 8 لتر ساعة شهر يناير 32
الرى الفقاعى 2 نقاط* 25 لتر ساعة شهر يناير 50

رابعا: برنامج المكافحة
مكافحة حشرة النخيل القشرية مع بداية ظهور الطلع
إجراء الرشة الثانية لمكافحة مرض خياس طلع النخيل وبأحد المبيدات الفطرية الموصى بها.

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