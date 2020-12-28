الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى نخيل البلح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر يناير.وتمثلت التوصيات التي أعدها المعمل المركزي لبحوث النخيل في:أولا: أهم العمليات1-عزيق سطح التربة.2-تنظيف الفحول من الأشواك والسعف الجاف.3- الاستمرار بإجراء التكريب وقطع السعف اليابس مع جزء من السعف الأخضر ولدورين على الأقل للتخلص من أعداد كبيرة لبيض حشرة الدوباس.4- جمع التربة حول قاعدة النخلة لغرض التثبيت وتشجيع إخراج الفسائل في السنوات العشر الأولى من الزراعة، وفي حالة الري بالتنقيط تتم إحاطة النخلة بأحواض تنتشر فيها النقاطات لضمان وصول الماء لجميع جهات النخلة.ثانيا: التسميد:التسميد بسماد يوريا 1.5 كجم للنخلةثالثا: برنامج الرىالرى بالتنقيط 4 نقاط* 8 لتر ساعة شهر يناير 32الرى الفقاعى 2 نقاط* 25 لتر ساعة شهر يناير 50رابعا: برنامج المكافحةمكافحة حشرة النخيل القشرية مع بداية ظهور الطلعإجراء الرشة الثانية لمكافحة مرض خياس طلع النخيل وبأحد المبيدات الفطرية الموصى بها.