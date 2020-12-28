بعد الحد الأدنى المزري.. أردوغان يرفع ميزانية الرئاسة 28.1 %

في خطوة أثارت استفزاز الأتراك، قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأثنين، زيادة ميزانية الرئاسة بنسبة 28.1 % في العام الجديد، في الوقت الذي أقرت فيه الحكومة التركية رفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 21.56 %، اعتبارًا من أول يناير المقبل.وقارنت صحيفة «جمهورييت» التركية، الحد الأدنى الجديد للأجور، براتب أردوغان الشهري، الذي يقدر بـ88 ألف ليرة تركية، لافتة إلى أنه بعد إقرار الحد الأدنى لأجور العاملين والموظفين بالدولة، يعادل راتب أردوغان الشهري إجمالي ما يتلقاه 31 عاملًا في شهر واحد.وبلغت الزيادة الشهرية لراتب أردوغان، 6 آلاف و750 ليرة، بما يعادل 3.5 ضعف الحد الأدنى لأجور العاملين.ووفقًا للحد الأدنى للأجور المحدد، سيكون الأجر اليومي للموظف 94 ليرة، بما يعادل 12.5 دولار، وفقًا لسعر صرف الليرة مقابل الدولار.وكانت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، زهرة زمرد سلجوق، قد أعلنت اليوم الاثنين، أن الحد الأدنى للأجور لعام 2021، يعادل 2.825 ليرة و90 قرشًا.