البابا فرنسيس الأول يحكم سيطرته على الشئون المالية للفاتيكان

قام البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان، بموجب رسالة رسولية بإحكام قبضته على تدفق الأموال في الفاتيكان في أعقاب العديد من الفضائح المالية، وبالتالي زاد من سيطرته على الشؤون المالية.ومع نشر الرسالة اليوم الإثنين والمؤرخة في 26 ديسمبر الجاري، سحب البابا البالغ من العمر 84 عاما السلطة من أمانة سر دولة الفاتيكان.واعتبارا من أول يناير المقبل، ستتولى إدارة تراث الكرسي الرسولي مهمة إدارة رأس المال والأصول العقارية للسلطة العليا في الفاتيكان.وقال فرنسيس في رسالته، إن التنظيم الأفضل للإدارة والضوابط والإشراف على الأنشطة الاقتصادية والمالية للكرسي الرسولي هو "نقطة أساسية في إصلاح الإدارة البابوبة".وهذا من شأنه أن يضمن إدارة شفافة وفعالة، وفصل واضح بين المسئوليات والوظائف في الفاتيكان.