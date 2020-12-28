الهند تمدد العمل بتوجيهات مراقبة كورونا إلى 31 يناير

أعلنت وزارة الشئون الداخلية الهندية في بيان اليوم الإثنين تمديد العمل بتوجيهات مراقبة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 31 يناير المقبل، عقب زيادة في الإصابات عالميًا وظهور سلاسة جديدة متحورة من الفيروس في المملكة المتحدة، فيما تراجعت الحالات النشطة في البلاد.وحسب الإرشادات، يجب الاستمرار في ترسيم مناطق الاحتواء واتباع إجراءات الاحتواء المعلنة داخل تلك المناطق، كما يتعين الترويج للسلوك الملائم للتصدي لكوفيد19- وتنفيذه بصرامة ويجب أيضًا اتباع إجراءات التشغيل المعيارية فيما يتعلق بالأنشطة المختلفة المسموح بها بدقة، حسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 20 ألفًا و21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 10 ملايين و207 حالات و871 حالة.ونقلت شبكة "إن دي تي في" الهندية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 279 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 147 ألفًا و901 حالة.