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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

سلاحا الجو والبحر الإسرائيليان ينتهكان السيادة اللبنانية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:39 م
سلاحا الجو والبحر
سلاحا الجو والبحر الإسرائيليان
وكالات
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عاد الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم بكثافة إلى التحليق في الأجواء اللبنانية منفذًا غارات وهمية، ومتجاوزًا كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي انتهك أجواء منطقة مرجعيون الجنوبية الحدودية، حيث نفّذ طيرانًا دائريًا، ثم تابع انتهاكه للأجواء اللبنانية، مرورًا بسماء منطقة بنت جبيل، ومتابعًا ناحية أجواء الزهراني، فعاصمة الجنوب صيدا، وأخيرًا أجواء العاصمة اللبنانية بيروت، حيث نفذ غارات وهمية على ارتفاع متوسط. وغادر من حيث أتى.

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان أنّ زورقًا حربيًا تابعًا لسلاح البحر الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية، لمسافة حوالي 259 مترًا ولمدة دقيقتين، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلتين مضيئتين، وعلى الأثر باشرت قيادة الجيش بمتابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل".

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