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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يوجه بمواصلة العمل بالمشروعات وفق مبادئ الكفاءة الفنية وسرعة الإنجاز

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:14 م
السيسي
السيسي
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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الإنشائى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً فى العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، وفى مقدمتها مقر القيادة الاستراتيجية، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، ومدينة الخيول العالمية "مرابط مصر"، والمحطة المركزية للحافلات، ومركز مصر الثقافى الإسلامى، وساحة الشعب والنصب التذكاري.



كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية الأخرى، خاصةً مدينة الجلالة، وتطوير ميناء العريش، فضلًا عن شبكة الطرق والمحاور فى محيط محافظة القاهرة، بما فيها المراحل النهائية لتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة بأحيائها المختلفة، والتى ستساهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وتوفير الطاقة، وخفض نسبة التلوث، والحد من حوادث الطرق.



ووجه الرئيس بمواصلة العمل بكل المشروعات القومية وفق مبادئ الكفاءة الفنية، والتكلفة الاقتصادية، وسرعة معدلات الإنجاز، الأمر الذى يرسخ الواقع الجديد الذى يتبلور للدولة المصرية من كل الجوانب على نحو عملى وواقعى ملموس لدى الجميع حاليًا ومستقبلًا.


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