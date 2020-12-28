20 وفاة و1802 إصابة بكورونا في الأردن

أعلن الأردن اليوم الإثنين تسجيل 20 حالة وفاة و1802 إصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3778 والإصابات إلى حوالي 290 ألف حالة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.وذكرت رئاسة الوزراء الأردنية ووزارة الصحة في بيان مشترك ان عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات بلغت اليوم 2547 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء الى حوالي 264 الف حالة في حين تتلقى 807 حالات العلاج في المستشفيات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.