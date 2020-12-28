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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

5 معلومات عن مفهوم الاقتصاد الأخضر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:17 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، رؤية مصر نحو التعافي الأخضر، مشيرة إلى أن الوزارة قادت تغييرًا تحوليًا في قطاع البيئة في مصر، من خلال خلق المزيد من فرص العمل، واستخدام الأدوات والآليات المبتكرة الجديدة، وتطوير الشركات، وفتح أسواق جديدة لاستيعاب النمو الأخضر، حيث تم إنشاء السوق الخضراء المبتكرة في مصر مع التركيز على دمج البعد البيئي في خطط وسياسات قطاعات التنمية، دون عبء مالي على الميزانية الوطنية، بهدف تخضير ميزانية الاستثمار الوطنية، وذلك من خلال عدة محاور وهى: التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاعداد معايير الاستدامة البيئية، والتي وافق رئيس الوزراء على دمجها في خطة الاستثمار الوطنية الشاملة 2021-2022 بهدف تنفيذ مشروعات بيئية بنسبة 40% من المشروعات التنموية الوطنية.

وتستعرض "الدستور" مفهوم الاقتصاد الأخضر بعد فتح أسواق جديدة لاستيعاب مشروعات النمو الأخضر.
- اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية.
- اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد.
- تخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي.
- الاستثمارات موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية.
- تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاسًا ملائمًا للتكاليف البيئية.

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