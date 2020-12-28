بدء تجارب المرحلة الأخيرة للقاح «نوفافاكس» في أمريكا

قالت شركة نوفافاكس للأدوية، إنها بدأت تجربة المرحلة الأخيرة على لقاحها المضاد لمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة بعد تأجيلها مرتين بسبب مشاكل تتعلق بتوسيع نطاق عملية التصنيع.وتشمل التجربة أكثر من 30 ألف متطوع من نحو 115 موقعا بالولايات المتحدة والمكسيك على أن يتلقى الثلثان جرعات اللقاح ويتلقى الثلث الباقي جرعات وهمية.وتأخرت نوفافاكس عن شركات أخرى تتسابق على توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا بعد التصريح للقاحي فايزر ومودرنا للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة.لكن الخبراء قالوا إن هناك حاجة لأكثر من لقاح؛ للقضاء على الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 1.7 مليون فرد على مستوى العالم.