ليبيا: خسرنا 1641 مليار دينار في 10 سنوات

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق، الإثنين، أنه تم إهدار أكثر من 1641 مليار دينار ليبي خلال السنوات العشر الماضية، داعيًا الليبيين لفهم الدرس جيدًا والابتعاد عن الصراعات.وقال معيتيق في تصريحات اليوم، إن ليبيا تعيش في محيط إقليمي صعب جدًا، بعدد سكان بسيط، وتدخلات دولية كبيرة، ومعادلات دولية لم تتغير كثيرًا منذ الستينيات، مطالبًا الليبيين بالابتعاد عن كل التدخلات الأجنبية، وذلك وفق وكالة أنباء الجماهيرية الليبية "أوج".وأعرب معيتيق عن أمله في تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل الليبيين ودعم التنمية والاستقرار، وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، كما تم الاتفاق عليه في الحوار السياسي للوصول إلى دولة ديمقراطية.وقال نائب الرئاسي إنه منذ نحو 6 أشهر، لم يسمع الليبيون أصوات المدافع، وتوقفت الحروب في البلاد وأصبحت كل جبهات القتال متوقفة.يذكر أن معيتيق التقى أمس بالوفد المصري الذي زار طرابلس والتقى مسئولي حكومة الوفاق لبحث وقف إطلاق النار ودعم الحل السياسي للأزمة الليبية.