ارتفاع إصابات كورونا في اليمن لـ2096

أعلن اليمن اليوم الإثنين، تسجيل حالة وفاة واحدة وحالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء (كورونا) في بيان إنها سجلت حالتي شفاء في غضون الـ24 ساعة الماضية بمحافظة (البيضاء) وسط البلاد.وأضافت أن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية ارتفع إلى 2096 إصابة والوفيات إلى 608 حالات وفاة مقابل 1386 حالة شفاء.